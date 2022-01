El ascenso de Miley Cyrus: ¿cómo ha construido su carrera y su fortuna?

Miley Cyrus se convirtió en estrella a los 13 años al protagonizar Hannah Montana de Disney, lo que la convirtió en una de las mejores artistas de su generación.

“Una cosa de la que estoy muy orgullosa es haber empezado en este negocio antes de tener la regla. He actuado en el Carnegie Hall, en el Madison Square Garden y di el discurso de Joan Jett en su incorporación al Rock and Roll Hall of Fame… todo teniendo la regla”, dijo la vocalista en una entrevista con Forbes en diciembre del 2021.

PUEDES VER: Miley Cyrus tuvo incidente con su vestimenta durante show de Año Nuevo

Aunque algunos críticos la definen más como una buscadora de publicidad que como cantante o compositora, el productor Mark Ronson la considera un talento poco común que está en la misma liga que otros artistas con los que ha trabajado, desde Amy Winehouse hasta Lady Gaga.

Por ello, se dice que aprovechó su talento en bruto, su capacidad de asumir riesgos y su figura pública para mantener contentos a los fans, la prensa y los ejecutivos de la industria. Sus seguidores aún tienen su imagen balanceándose desnuda en su vídeo de la canción “Wrecking ball” o la presentación en ropa interior de látex en los Video Music Awards de 2013.

El escándalo le ayudó a llamar la atención sobre su álbum Bangerz, que fue triple platino y le valió a Cyrus una nominación al Grammy. Tras ello, lanzó Miley Cyrus & Her Dead Petz. En colaboración con el líder de Flaming Lips, Wayne Coyne, publicó este álbum psicodélico directamente en SoundCloud para que los fans lo escucharan gratis. En lugar de seguir apostando por una fórmula ganadora, quería cambiarla.

Una de las cosas que caracteriza a la cantante es su honestidad. En algunas ocasiones, ha hablado de sentirse explotada a veces y no se corta a la hora de hablar sobre sus luchas con la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol o las drogas. También se declaró pansexual y confesaba sentirse atraída por las personas independientemente de su sexo o identidad de género.

PUEDES VER: La estrella de Disney Bridgit Mendler estudia posgrados en las prestigiosas Harvard y MIT

Los negocios de Miley

Hannah Montana le permitió ganar US$ 134 millones cuando cumplió los 18, según estimaciones de Forbes. Pero tampoco la encasilló, ya que desde entonces ha lanzado ocho álbumes de estudio que van desde rock psicodélico hasta el country o el hip-hop.

Cyrus ahora está empeñada en controlar más su carrera artística. En mayo, llegó a un acuerdo por unos 40 millones de dólares con NBCUniversal que la devuelve a la televisión con tres especiales, así como otros proyectos y por primera vez interviene en los contenidos de Hopetown Entertainment, la productora que gestiona con su madre, Tish Cyrus.

También forma parte del accionariado de una compañía de telesalud, Hims & Hers, asumiendo tareas creativas en la línea de cuidado de la piel Hers. Y a todo esto se suma, además, una serie de acuerdos de patrocinio con marcas como Gucci, su papel de business angel en nuevos proyectos de entretenimiento o el relanzamiento de su página web, MileyWorld, con el que pretende mejorar la experiencia de sus fans.

Con información de Forbes.