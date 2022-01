Pancho Rodríguez y su hija contrajeron COVID-19 previo al Año Nuevo: “Solos y en cuarentena”

El chico reality Pancho Rodríguez contó en Instagram cómo tuvo que recibir el 2022: aislado junto con la menor de sus hijas debido al coronavirus y reflexionó sobre su contagio.

"No se imaginan cuánto me he cuestionado todo, intentando encontrar respuestas", expresó Pancho Rodríguez en redes sociales. Foto: composición Instagram