Julián Zucchi bromea con Yiddá Eslava: “Me obliga a hacer tiktoks”

Julián Zucchi y Yiddá Eslava son una pareja muy interactiva a través de sus redes sociales y así lo han demostrado durante todo este tiempo al generar contenido en relación a sus trabajos como actores y directores de cine. En esta oportunidad, la pareja reveló un curioso e hilarante dato detrás de los populares videos que graban para la red social TikTok.

En ese sentido, el argentino aprovechó sus historias de Instagram para contar que su pareja, con quien tiene más de 9 años de relación, lo obliga a aprenderse una coreografía para que suban videos. “Algún día te voy a denunciar. Yo no quiero hacer el tiktok y menos a esta hora. No lo quiero hacer. Me duele el cuerpo y le digo ‘no, Yiddá, por favor, no, no’, y lo termino haciendo”.

Además, el cantante Julián Zucchi añadió: “¿Por qué creen que lo termino haciendo? Lo termino haciendo porque al final si le digo ‘no’ se enoja”. La historia la narró en son de broma y, de acuerdo a lo que se vio, Yiddá Eslava estaba oyendo todo. Si bien ella no lo negó, solo lo tomó como una acusación. Finalmente, detalló cómo es que salió dicho video grabado.

Yiddá Eslava felicitó con tierno mensaje a Julián Zucchi

Yiddá Eslava enterneció a sus seguidores al dedicar tierno mensaje de cumpleaños al amor de su vida, Julián Zucchi, en su cuenta de Instagram. Como se sabe, el pasado miércoles 29 de diciembre, el artista cumplió un año más de vida.

Una parte de la inmensa misiva dice: “Qué suerte la mía de haberte conocido, qué buena decisión tuve al gastar mi tiempo y las suelas de mis zapatillas caminando horas de horas hablando de nuestros sueños y metas, contándonos detalles que, sin conocernos, ambos compartíamos: queríamos que nuestro primer hijo se llame Tomás y queríamos hacer cine. Eres todo lo que quiero, gran padre, amigo, pareja, compañero y socio”.

Ethel Pozo sorprendida por supuesta separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi

Julián Zucchi y Yiddá Eslava asistieron al programa América hoy para participar como panelistas de un tema que analizaron en dicha magazine. En ese momento, los esposos amenizaron el Día de los Inocentes con su supuesta separación.

No obstante, no todos asumieron la broma de la misma forma, pues la conductora Ethel Pozo dijo triste: “No digas eso, una más ya no aguanto este año. No te juegues con eso, que sabes que soy bien emotiva y lloro”, en referencia a todas las rupturas del 2021.