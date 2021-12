Edson Dávila sorprendió a Paula Manzanal en su departamento en Barcelona

Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, viajó a España como parte de sus vacaciones de fin de año. El colaborador de América hoy utilizó sus redes sociales para demostrar lo bien que la está pasando en Europa y la inesperada sorpresa que le hizo a Paula Manzanal al llegar a su departamento en Barcelona.

El artista compartió a través de Instagram un pequeño video donde se puede apreciar el reencuentro con la influencer, quien no esperaba su visita. “ Amiga, lo prometido es deuda y vine. ¿Dónde está mi habitación? Bueno, no importa, me duermo contigo” , fueron las primeras palabras del carismático ‘Giselo’.

Tras la llegada de su amigo, la modelo se mostró muy consternada mientras recibía un caluroso saludo de Dávila, quien estaba muy emocionado de conocer la casa de Manzanal y pedía donde ubicar sus maletas de viaje.

Janet Barboza sorprendida al saber que ‘Giselo’ está en España

La conductora de televisión reveló estar muy feliz con su estadía en Barcelona, España; sin embargo, Janet Barboza sorprendió con su reacción al saber que ‘Giselo’ estaba en la misma ciudad. “¿Edson también está aquí? ¡Qué estaré pagando!”, dijo la presentadora luego de que una de sus seguidoras le escribiera: “Estás en Barcelona y Edson también”.

Edson Dávila responde a Janet Barboza. Foto: Janet Barboza/ Instagram

Edson Dávila se encontró con Alejandro Pino en España

El colaborador de América contó que tenía planeado tomarse un descanso fuera del país. Después de unos días, Edson Dávila ‘Giselo’ apareció en sus redes sociales junto a Alejandro Pino, quien también emprendió un vuelo al viejo continente. Antes del inesperado encuentro, el personaje público agradeció a sus seguidores por sus buenos deseos. “Aquí estoy contra todo pronóstico y le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me da y que he sabido sacar provecho. Eso sí, eh, nunca te olvides de dónde vienes, pero sí ten bien en claro a dónde vas. Feliz Navidad, cuchurrumiquines, un comercial y regreso. Gracias por todo su cariño, papitos, mamitas, madres venezolanas, abuelitos y demás que me brindan su cariño. Bendiciones”, señaló.