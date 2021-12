Yo soy: imitador de Cristian Castro pide que le den otra oportunidad tras perder contra ‘Dyango’

El pasado 22 de diciembre, el imitador de Cristian Castro (Daniel Rioja) se enfrentó con ‘Dyango’ (Jairo Tafur) en el escenario de Yo soy: grandes batallas internacional. En esa ocasión, el imitador del cantante mexicano no logró convencer con su interpretación y fue eliminado del reality de Latina. Recientemente, Rioja pidió una revancha y regresar al programa para demostrar que es el mejor.

‘Cristian Castro’ aprovechó el día de los inocentes para hacer una extensa publicación y mencionar que mantiene una gran ilusión de regresar al famoso reality peruano y hacer una gran performance.

¿Qué dijo Daniel Rioja, imitador de Cristian Castro?

“Solo quiero decirles que espero que Yo Soy me pueda dar una revancha y todo está en manos del público, proponiendo a los seguidores que en las redes sociales se logre este propósito de una forma educada y con la misma altura y respeto con los cuales siempre me he presentado en cada concurso de imitación, en donde pude hacer mi participación en todas las instancias, logrando así saber si realmente mi persona es realmente un imitador de Cristian Castro o simplemente canta simulando ser algo fiel al artista que me toca emular”, se reza al inicio de su post en Facebook.

"Haré lo posible para que no dejen de creer en mi", escribió 'Cristian Castro' a sus seguidores. Foto: Captura / Facebook

“Sé que es el día de los Santos inocentes, y como público que me sigue, haré lo posible para que no dejen de creer en mí y en el don de mi voz. Sé que somos poquitos en la página, pero mis ilusiones están ahí, así como la de todos ustedes de poder lograr algo bonito, y haciendo una performance como el público de Yo soy se merece al 1000%”, finalizó el imitador.

¿Por qué ‘Cristian Castro’ cantó desafinado en versus con ‘Dyango’?

Durante una transmisión en su cuenta oficial de Instagram, el imitador boliviano de Cristian Castro llamado Daniel Rioja explicó el porqué de su desafinada presentación en Yo soy.

“Lo que pasó fue algo que algunas veces suele suceder cuando estás un poco mal de la voz... Yo me había lavado la cabeza con agua fría después de secarme un peinado y sucede que al lavarme la cabeza con agua fría se me cerró la garganta, en pocas palabras, porque enfermo no estaba”, detalló”.