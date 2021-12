Bebe Rexha rompe en llanto al contar el por qué no aparece en redes y sus seguidores la respaldan

La cantante de pop Bebe Rexha decidió compartir su apreciación sobre su imagen personal con sus millones de fanáticos, quienes se preocuparon al ver que la artista no publicaba nuevo contenido en sus redes sociales durante el último año. El último lunes, 27 de diciembre, la intérprete de “In the name of love” se sinceró y subió un video a TikTok.

La artista dio a conocer que viene luchando con problemas personales al no sentirse a gusto con su apariencia. Mientras narra, en un momento, se le quiebra la voz y las lágrimas comienzan a brotar dando a conocer la profundidad de su tristeza. Explicó por qué últimamente no ha publicado en sus redes sociales aprovechando la época navideña. Hace unos meses, una seguidora atacó a la artista al calificarla de “gorda”, lo que le causó incomodidad.

“Así que son las vacaciones y sé que se supone que todos debemos estar felices y como, ‘Sí, son las vacaciones’, lo cual estoy, es decir”, dijo en un principio. Luego, comenzó a hablar sobre su imagen corporal. “Me pesé hace un momento y no me siento cómoda compartiendo el peso porque me da vergüenza”, dijo visiblemente afectada.

“No, tú necesitas aprender a aceptar y trabajar en tu propio odio”, contestó Bebe Rexha. Foto: Bebe Rexha Instagram.

Bebe Rexha intenta explicar cómo el aumento de peso ha afectado su confianza. En el clip, la artista expresa que le es difícil mantenerse “feliz” en esta época porque no “se siente bien en su piel”.

Quiere alejarse de las redes

También comentó sus deseos de retirarse de las redes sociales por un tiempo. “No he estado publicando tanto porque no me siento bien en mi piel y cuando no me siento bien, no quiero publicar y esa es realmente la razón por la que no he estado publicando en el último año más o menos tanto como solía hacerlo” , explicó.

Por último, la cantante con raíces europeas confesó que no ha sido honesta consigo misma y que ya no sabe qué hacer para dejar de sentirse así. “Creo que toda la positividad corporal que proviene de mí es probablemente de un lugar de dolor y confusión. Ya no sé cómo ayudarme a mí misma o cómo amarme a mí misma” , agregó.

Es empática con sus fanáticos. El 21 de diciembre, publicó un tuit en el que manda un mensaje de apoyo a todos los que no la están pasando bien en estas fechas. “Para la persona que se siente deprimida en esta temporada navideña, recibiste esto y lo superarás. Enviándote amor”, escribió.

Sus seguidores la respaldan

Los fans de Bebe Rexha no tardaron en escribir comentarios de apoyo y cariño. Se emocionaron al escuchar cómo una artista, que se ha codeado con grandes celebridades como Paris Hilton y Demi Lovato, no tiene vergüenza de expresar cómo se siente, en este caso a través de un desgarrador video.

Bebe Rexha viene luchando con problemas acerca de su imagen corporal. Foto: Bebe Rexha/ Tik Tok.

“Esta es probablemente la publicación de celebridades más real que he visto en mi vida”, “Gracias por ser tan increíblemente honesta. Eres un alma hermosa por dentro y por fuera”, “Es tan refrescante ver a una figura pública sentirse insegura y compartir esa inseguridad”, fueron algunos de los comentarios.