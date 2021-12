Raúl Romero se pronunció sobre su supuesto regreso a la pantalla chica: “No está en mis planes”

El público se emocionó y las redes explotaron con los rumores sobre un supuesto reingreso del popular y recordado Raúl Romero, mejor conocido como ‘Cara de Haba’ en la pantalla chica. Las especulaciones surgieron después de que Esto es guerra lanzara un video el 16 de diciembre donde los conductores anuncian una intrigante promoción, donde se escucha un conteo con la voz del cantante. “¿No nos pueden dar una pista?”, dijo Johanna San Miguel, quien quedó desorientada porque tampoco entendía lo que pasaba y producción no quiso responder.

El fundador de la banda Los Nosequién y Los Nosecuántos, con sus icónicos temas como “Los patos y las patas” y “Magdalena”, se logró ganar el cariño de los peruanos cuando condujo el programa Habacilar, que estuvo al aire por ocho años, del 2003 al 2008, y marcó a toda una generación. En este show nacieron varios personajes épicos que no paraban de hacer reír al público; estamos hablando de el coanimador Roger del Águila, con su ‘baile del chivito’, la ‘Momia’, el ‘Zopilote’ y otros más.

Los juegos eran parte fundamental de Habacilar y todos los televidentes ansiaban formar parte de ellos. Sin embargo, el show también vivió uno de los momentos que marcó al país: el terremoto del 2007. Mientras estaban en vivo el set comenzó a temblar, y ahí fue cuando se evidenció el liderazgo y cariño que sentía Raúl Romero por su público, pues en todo momento mantuvo la calma y pidió a todos que salgan en orden y tranquilos.

Entonces, ¿Raúl Romero regresará?

Tras varios días llenos de especulaciones, el querido ‘Cara de Haba’ finalmente se pronunció y con ello entristeció a sus seguidores. Hace unas horas, el artista subió un video a su cuenta de Instagram para revelar la verdad. Abre la toma diciendo comentarios, a modo de broma, que recibió: “Ay, Raúl, ¡qué lindo! Vas a volver a la televisión, te vamos a ver”, dijo entre risas.

Luego, cambió su expresión y continuó. “Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo un poco triste al saber la desilusión que ocasionaría.

Luego, continuó agradeciendo por el inmenso cariño que aún le tienen a pesar de los años. “Sus muestras de afecto, de entusiasmo, las agradezco muchísimo. El recordar esas épocas maravillosas que vivimos, esas épocas juntos también, pero por el momento no va a pasar. Les agradezco muchísimo, los quiero mucho”, finalizó.

¿Cuál fue su última aparición televisiva?

Los temas de su banda Los Nosequién y Los Nosecuántos no solo tienen letras pegajosas y un gran ritmo, sino también un gran impacto político en el país por hablar de temas que aquejan a los peruanos, pero de forma divertida, como en el tema “Los patos y las patas”, donde habla sobre el incremento de precio en diferentes productos. Ello le permitió su despegue televisivo y debutó en la conducción con el programa De dos a cuatro, en los 90 junto a su hermana Elena Romero.

Seguidores de Raúl Romero contaron que extrañan las ocurrencias del exconductor. Foto: Difusión.

Al ver que Raúl Romero lograba conectar con el público, en el año 2000 mutó al programa R con Erre por Panamericana, el cual estuvo al aire por siete años. Después, llegó el momento que lo catapultó a la fama: Habacilar en América TV. Lideró en sintonía y fue el favorito en formato de programa de concurso por ocho años.

Después de su término siguió trabajando en otros programas, pero no con la misma intensidad en sintonía como con su programa estrella. Algunos de ellos fueron Canta si puedes; Ven, baila, quinceañera; Amigos y rivales. Finalmente, también formó parte del show juvenil Desafío junto a Anna Carina Copello, y en el 2013 ingresó como parte del jurado para el reality Tu cara me suena por Frecuencia Latina.