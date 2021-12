Karol G compartió con sus seguidores la lujosa motocicleta que se regaló por Navidad

La cantante colombiana Karol G ha tenido un excelente año en su carrera musical, pues ganó un Latin Grammy en la categoría mejor interpretación de reguetón por su tema “Bichota”. Además de ello, como regalo de Navidad decidió darse ella misma un lujoso obsequio, una motocicleta azul que compartió con sus seguidores en las redes sociales.

“Llegó mi regalito de Navidad. De mí para mí. ¡Qué chimba!”, escribió la intérprete de “Ay, Dios mío” en sus historias de Instagram. Asimismo, en el video también se aprecia cómo la cantante sube a la moto y la enciende. Con ello, Karol G mostró que otra de sus aficiones a parte de la música es manejar las motocicletas. En diversas ocasiones se la vio practicar con sus familiares y amigos cercanos.

Karol G sufre estrepitosa caída en pleno concierto: “Creo que se me partió una rodilla

Hace algunos meses, la estrepitosa caída de Karol G se volvió viral en las redes sociales; esto ocurrió cuando daba un concierto en escenario del FTX Arena en Miami. Asimismo, luego del incidente se pronunció y dijo que estaba muy adolorida.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... me duele todo. Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, expresó entre lágrimas.

Karol G descarta reconciliación con Anuel AA: “Esa etapa de nuestras vidas terminó”

La cantante Karol G sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía con Anuel AA, su expareja. Ella dejó en claro que no habrá una reconciliación, ya que quedaron como buenos amigos.

“No tengo palabras para describir este momento, pasaron 100.000 cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y, aunque esa etapa de nuestras vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante. Te admiraré siempre. Gracias por hacer mi noche de ayer mucho más especial”, se lee en su reciente post.