Greg Michel reflexiona por Navidad tras recuperarse: “Me doy cuenta de lo bendecido que estoy”

Greg Michel, quien se recupera del accidente que sufrió en su brazo durante el mes de noviembre, compartió un mensaje en sus redes sociales, reflexionando sobre lo valioso de la vida. El exintegrante de programas reality mencionó estar agradecido con las personas que lo rodean, pues sin ellos, no hubiese podido tener las fuerzas para superar los momentos difíciles que vivió.

En su cuenta de Instagram, el ex chico reality acompañó el texto con una foto abrazando a su hijo. Como se recuerda, hace unos días, se reencontró con él, tras más de un año sin poder verlo.

“Hoy, a pocas horas de la Nochebuena, me doy cuenta de lo bendecido que estoy, a pesar de las adversidades tengo muchas personas que me quieren, una de ellas mi hijo Dominic, mi familia en Bélgica (...), pero no podría hoy quizás escribir este mensaje sin las bendiciones”, redactó.

“De todos ustedes, realmente me siento afortunado por tenerlos! Perú se convirtió en mi hogar número uno. Les deseo a todos una Feliz Navidad o mejor dicho una excelente Navidad porque feliz a veces es complicado”, agregó Michel.

Mensaje de Greg Michel. Foto: captura/Instagram

Greg Michel necesita ser operado

Greg Michel casi pierda su brazo derecho luego de sufrir un accidente en su gimnasio de Tarapoto. El modelo belga fue sometido a tres cirugías, pero necesita de una cuarta para unir los ligamentos de dos de sus dedos.

En declaraciones a Magaly TV, la firme, el joven señaló que dicha intervención quirúrgica supera los 40.000 dólares, dinero que no tiene.

PUEDES VER: Greg Michel vuelve a ver a su hijo por primera vez tras su accidente

Sebastián Lizarzaburu feliz por Greg Michel

Sebastián Lizarzaburu estuvo al lado de su amigo Greg Michel luego de su accidente. Tras despertar del coma y haber sido dado de alta, el modelo le dedicó un mensaje al belga, expresando su felicidad por tenerlo de vuelta en casa.

“Es como el hermano que siempre termina metiéndose en problemas y yo estoy ahí para ayudarlo, podría contar miles de anécdotas e historias que serían interminables y todos se reirían, más si Greg las cuenta, porque su acento encima lo hace más gracioso, pero así es Greg. Es una excelente persona y gran amigo que, si bien es cierto, llegó a Perú sin tener a nadie, ningún familiar o ningún amigo, pues hoy nos tiene a nosotros”, escribió.