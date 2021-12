Ernesto Pimentel sobre la paternidad: “Es el mayor desafío de mi vida”

El creador de la Chola Chabuca, Ernesto Pimentel, se ha convertido en un personaje importante y querido para la televisión peruana. Ha trabajado arduamente para conseguirse un nombre propio, pero ningún logro en su vida se compara con el hecho de convertirse en padre junto a su mejor amiga, con quien tomó la decisión de tener su primogénito y heredero.

En una entrevista, el actor cómico contó detalles de todo el proceso de ser padre y cómo es que la vida le ha cambiado con la llegada de su primer hijo. Todo ello debido a que, para el programa que saldrá este 25 de diciembre, grabaron un sketch escenificando el nacimiento en el que su pequeño hizo el papel del niño Jesús, aunque terminó escapándose y corriendo por todo el set.

En ese sentido, Ernesto Pimentel contó que su menor “tiene dos años y cinco meses” de edad. “Es el mayor desafío de mi vida. Estoy muy agradecido a Dios por el momento que estoy pasando al ver crecer a Gael y eso me emociona porque son muchos los desafíos que se van presentando”.

Además, resaltó que su hijo tiene una complicidad con la cámara porque “es un niño que no se asusta con la bulla, en el circo siempre jugaba y cuando va al canal le sorprenden las luces, le gusta cantar mucho. Me levanta para que lo acompañe a jugar y eso me motiva. Estoy aprendiendo a amar de una forma hermosa con Gael, con mucho respeto tanto a Miluska (la madre de su hijo) como a él, y solo tengo ganas de agradecerle a Dios por tanto. Solo deseo el bien y la felicidad para todo el mundo”.

Finalmente, Ernesto Pimentel deseó por fiestas “que los peruanos estemos vacunados, que seamos más responsables, respetuosos entre todos, y que nuestro rubro artístico se levante”.

Ernesto Pimentel halagó la presentación de César Vega y Daniela Darcourt

El actor Ernesto Pimentel asistió al programa El artista del año para dar su opinión como jurado y calificar la participación de los cuatro concursantes que llegaron a la final del reality de baile; sin embargo, hubo una presentación que se llevó todos sus halagos.

Por ello, luego del performance de Daniela Darcourt y César Vega afirmó: “Mientras celebramos el arte y el talento de los músicos y bailarines y veía estas luces pensaba en para quién lo hacemos. Y cuando uno piensa en eso, siento que es un privilegio ser artista y sobre todo compartir esta oportunidad de comunicar. Estoy agradecido. ¡Qué bien lo he sentido!”.

Ernesto Pimentel contó cómo lleva su lucha contra el VIH

En el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, el artista Ernesto Pimentel contó su historia con el VIH y todo el proceso que sufrió para llegar a tener la tranquilidad que ahora goza. Durante su testimonió confesó que no todo ha sido como en la actualidad; ya que, durante su proceso, ha sufrido discriminación a causa de la ignorancia d las personas.

En ese sentido, aconsejó lo siguiente: “No debemos usar la palabra portador, sino una persona que tiene VIH. Hace muchos años era muy caro, difícil tener acceso a tratamientos. Por ende, las posibilidades de vida eran muy complicadas, pero hoy el nivel de esperanza es otra si se hace un diagnóstico a tiempo, con esto podremos ponernos todas las metas y alcanzarlas”.