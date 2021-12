Gian Marco revela que dio positivo a COVID-19: “Tengan cuidado, no bajemos la guardia”

Este 23 de diciembre, Gian Marco Zignago reveló, mediante sus redes sociales, que contrajo el coronavirus. De ese modo, contó que en la ciudad de Los Ángeles, donde él reside, los casos de la variante Ómicron han aumentado de manera considerable en las últimas horas.

“Queridos amigos, el día de ayer he dado positivo en la prueba de PCR de COVID-19. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, los casos han aumentado de manera crítica en las últimas 24 horas”, escribió al inicio de su publicación en su cuenta oficial de Facebook.

“Los síntomas que he presentado están relacionados con la variante ómicron, altamente contagiosa. He tenido dolores en el cuerpo y articulaciones que nunca antes había sentido, dolor de cabeza y fiebre”, agregó.

Asimismo, mencionó que se encuentra inmunizado contra el virus y por ello está reaccionando favorablemente a la enfermedad.

“Gracias a estar vacunado estoy reaccionando favorablemente a los medicamentos e indicaciones de mi doctor. Tengan cuidado, vacúnense, protéjanse y protejan a los suyos. No bajemos la guardia”, sostuvo.

Publicación de Gian Marco. Foto: Facebook

Gian Marco viaja a Huancayo y es bien recibido por artistas de la provincia

En noviembre, el cantante regresó a su país natal, Perú, para realizar una serie de presentaciones en varias ciudades, como parte de su regreso a los escenarios luego de varios meses de paralización por la pandemia por la COVID-19.

En esa línea, Gian Marco Zignago arribó el último 26 de noviembre a Huancayo, donde fue cálidamente recibido por vario artistas oriundos de la provincia y dio a conocer dicho acto por medio de su cuenta personal de Instagram.

Gian Marco llora en pleno concierto por críticas

El pasado 27 de noviembre, Gian Marco llevó a cabo una de sus primeras presentaciones en la ciudad de Huancayo, ante una multitudinaria concurrencia. Durante un momento del show, el intérprete hizo un alto para dirigirse al público con respecto a una ola de críticas de las que había sido víctima.

“No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente; otros hablan de mí también”, inició el discurso el también compositor. “Es muy difícil estar acá parado; es muy difícil hacerlo. Es difícil hacer discos todos los años. Yo no adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, indicó.