Yahaira Plasencia reconoce triunfo de Ruby Palomino: “Estoy feliz por ella”

La cantante Yahaira Plasencia solo tuvo palabras de elogio para su compañera Ruby Palomino, quien ganó este sábado 18 de diciembre la temporada de El artista del año. La intérprete de música peruana en versión rock se consagró como la mejor competidora del reality de Gisela Valcárcel y pudo levantar el ansiado trofeo dorado.

Como se recuerda, la ganadora de La voz Perú tuvo como refuerzo a su madre Gloria Ramos. Ambas sorprendieron al jurado al cantar su propia versión de conocidas canciones peruanas.

Tras finalizar el show, Yahaira Plasencia dio unas declaraciones. La salsera la felicitó por llevarse el primer lugar en el concurso.

“Estoy contenta, creo que Ruby la viene luchando muchísimo, se lo merece. Estoy feliz por ella, más que ganar una copa, más que ganar El artista del año, es llevarme el aprendizaje de todo esto, eso es lo importante”, resaltó la joven intérprete.

“Me he divertido muchísimo, he aprendido un montón y con eso me voy. Creo que he dado mi 100% en estos números”, enfatizó la popular ‘Reina del totó'.

Yahaira Plasencia destaca participación de Ruby Palomino. Foto: Yahaira Plasencia/Instagram.

Elogia a Ruby Palomino

En otro momento, mencionó que Perú tiene grandes artista por exportar y Ruby Palomino es una de ellas. “Es una grande, en Perú hay mucho talento y Ruby es una de ellas, estoy feliz por ella. Ha sido un gran programa”, dijo Plasencia.

“Yo creo que todo lo que he hecho lo hice con el corazón y eso me llena muchísimo. Me estoy llevando una experiencia bonita, que el público vea una Yahaira distinta”, agregó.

Gisela dedica palabras a Yahaira

Durante la final de El artista del año, Gisela Valcárcel aprovechó el momento para destacar la participación de Yahaira Plasencia.

“He conocido a una nueva Yahaira (...) Yahaira pedía más y más horas de ensayo, Yahaira nos ha demostrado que no solo tiene una nueva actitud, sino que aprendió que las cosas por las que se luchan, son con las que va a aprender (...) Ella es la demostración que cuando uno quiere, vuelve. Vuelve para estar como todos queríamos verla. Yahaira tú eres tan joven, pero nos das muchas lecciones”, expresó la productora frente a cámaras.