Jean Deza confirma que terminó su relación con Gabriela Alava y niega haberle sido infiel

Jean Deza sigue siendo cuestión de señalamientos y continúa acaparando la atención de la prensa de espectáculos. Tras haber sido captado por las cámaras del equipo de investigación de Magaly TV, la firme ingresando a un hotel con la modelo Stefany Camus el último 15 de noviembre, pese a que mantenía una relación con Gabriela Alava, el deportista se pronunció sobre el polémico hecho.

El futbolista colgó un comunicado en una de sus historias de Instagram en el que explicaba su versión de los hechos, cómo transcurrieron y negó, además, el haberle sido infiel a Gabriela Alava.

Así también, Deza dio a conocer que luego de haberse difundido el ampay entre él y Stefany Camus, su relación con Alava llegó a su fin.

Jean Deza explica cómo transcurrieron los hechos

De acuerdo a lo manifestado por el ‘Ratón’ en el mensaje, él no se encontraba solo con Stefany Camus en la habitación de hotel, sino que también habían otras personas, entre hombres y mujeres, mientras disfrutaban de una reunión privada.

“El día de ayer a las 5 p. m. me dirigí al Apart Hotel Inkari, ubicado en el distrito de Magdalena, donde se realizaba una reunión entre grupo de amigos (no como salen en las imágenes difundidas por un programa de espectáculos)”, inició su comunicado.

Además, precisó que cuando se encontraba en la reunión y recibió una llamada de su entonces novia, se retiró del recinto para posteriormente encontrarse con ella. Precisó, también, que Camus no arribó a la junta en su compañía.

“La señorita que llegó al mismo lugar arribó en otro horario, sin yo tener el conocimiento de quienes estarían en dicha reunión. En esa reunión hubo hombres y mujeres. Es por ello que cuando tuve la llamada de mi, hoy en día, exnovia, decidí retirarme”, agrega en el comunicado.

Jean Deza se pronuncia tras difusión de ampay entre él y Stefany Camus. Foto: Jean Deza/Instagram

Jean Deza niega infidelidad hacia Gabriela Alava

En los párrafos siguientes del comunicado, el futbolista aseguró que no le faltó el respeto a su entonces enamorada ni tuvo intención de relacionarse con alguna de las chicas que asistieron a la reunión de amigos.

“ No estuve más de dos horas y no hubo ningún indicio de falta de respeto, ni de querer relacionarme con ninguna de las señoritas que asistieron ”, puntualizó.

Deza añadió que no ha mantenido conversaciones previas con Stefany Camus ni existe una relación amical entre ellos.

Finalmente, el futbolista pidió disculpas a su exnovia Gabriela Alava y a su familia.

“Ofrezco las disculpas respectivas por los malentendidos que se hayan podido originar así como a las personas afectadas, en especial a mi exnovia Gabriela Alava (...) Por último, comunicó que por un tiempo indeterminado procederé a cerrar mis redes sociales”, concluyó el deportista.