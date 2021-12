Estrella Torres respalda a Yahaira Plasencia: “Tiene todo para vencer a César Vega”

Este sábado 18 de diciembre es la gran final de El artista del año, donde cada participante jugará sus mejores cartas para lograr levantar el trofeo de la competencia. De ese modo, Estrella Torres, quien disputará esta última gala del programa, comentó sobre sus ensayos, ya que por primera vez sorprenderá bailando salsa.

“Mis ensayos van muy bien. Vamos a tener varias rondas y me estoy esforzando mucho. Será la primera vez que baile salsa, pero vengo con todo, no soy una chica que se rinda fácilmente (…). Yo no me voy a dar por vencida y lucharé por levantar la copa de El artista del año”, sostuvo en una entrevista de GV Producciones.

Asimismo, se refirió a la sentencia de esta última gala, en la cual se enfrentarán Yahaira Plasencia y César Vega.

“Los dos son súper talentosos, pero ahorita ya estamos en la gran final y tenemos que hacer todo, bailar, cantar y actuar en el escenario. Por eso creo que Yahaira es la que está más preparada para llegar a la ronda final. Ella tiene todo para vencer a César”, comentó.

estrella torres

Estrella Torres tendrá como refuerzo a Tommy Portugal

En esta gran final del programa, Estrella Torres tendrá el apoyo de su expareja Tommy Portugal.

“Ya que el público lo estaba pidiendo, Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final. Vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo. Tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, explicó.

Estrella Torres y Tommy Portugal le rendirán homenaje a la cumbia peruana. Foto: Instagram

Estrella Torres terminó su relación con Kevin Salas

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas). Respeto la decisión que él ha tomado. Igual, a seguir adelante. Cada quien está por su camino. Él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, reveló la cantante.