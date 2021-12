Paulina Rubio logró que Gerardo Bazúa no se lleve a su hijo a México por ser un “lugar muy peligroso”

Paulina Rubio se volvió tema de titulares por una nueva disputa legal que sostiene ahora con otra expareja, el también cantante Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo Eros. ‘La chica dorada’ pidió ante instancias legales en Estados Unidos que el menor de cinco años no viaje a México, específicamente al estado de Sinaloa, pues lo considera un lugar muy inseguro.

Paulina Rubio teme que su hijo Eros sea secuestrado

En las imágenes de la audiencia, difundidas por el programa Suelta la sopa, en su edición del martes 14, la mexicana expresa el temor de que su hijo sea víctima de un secuestro.

Si bien la cantante de “Ni rosas ni juguetes” y “Yo no soy esa mujer” reconoció que visitó el sitio en 2017, amparó su pedido en la clasificación de peligrosidad que el gobierno americano brindó en abril de este año y que marcó con una alerta de nivel 4 a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, y recomendó a sus ciudadanos no visitar estos puntos.

¿Qué dijo Gerardo Bazúa sobre el pedido de Paulina Rubio?

En la audiencia, si bien no minimizó el nivel de inseguridad de Sinaloa, Gerardo Bazúa cuestionó los verdaderos motivos detrás de la solicitud de Paulina Rubio, argumentando que solo se trata de animadversión a la idea de que Eros conviva con él.

“Llevo cuatro navidades sin estar con mi hijo, pasé un año y cuatro meses sin verlo porque ella no me dejaba, ¿Ahora es un problema viajar a Sinaloa? No entiendo, juez”, dijo.

A pesar de todo ello, el fallo judicial fue a favor de Paulina Rubio y su hijo no podrá viajar a México para pasar Navidad con su padre.