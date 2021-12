La estrella de Disney Bridgit Mendler estudia posgrados en las prestigiosas Harvard y MIT

¿Qué pasó con Bridgit Mendler? Hace menos de una década, la actriz y cantante estaba en la cima del mundo como chica Disney. Protagonizó la exitosa serie Buena suerte Charlie y parecía tener un futuro muy prometedor en la música. Sin embargo, al alejarse del gigante del entretenimiento, su imagen también desapareció de la pantalla chica.

Mendler está lejos de ser una estrella que cayó al vacío. H oy ha estudiado en tres de las mejores universidades del mundo: Harcard, MIT y USC. Mencionó, además, que su camino en la academia en una publicación de Instagram. En ella, reflexionaba sobre la opresión sistemática. Escribió lo siguiente:

“Como alguien que ha sido música, actriz y ahora está estudiando tecnología y diseño, he estado tratando de criticar las formas en que lo que hago puede contribuir a la opresión sistémica. Cuando diseñamos cosas y las presentamos al mundo, es importante tomarnos el tiempo y tener cuidado de que nuestro trabajo no limite a los demás”.

Bridgit Mendler y el elenco de Buena suerte Charlie. Foto: Disney

Bridgit Mendler: actriz y cantante

Mendler se ganó el cariño del público infantil al participar en múltiples series de Disney. Tuvo papeles secundarios en los programas Jonas y Los hechiceros de Waverly Place. Luego, p rotagonizó Buena suerte Charlie, interpretando a Teddy Duncan de 2010 a 2014. El formato incluso tuvo un especial de Navidad. Asimismo, tuvo un papel principal en la película Lemonade mouth, encarnando a Olivia white.

Junto con Hollywood records, disquera de Disney, lanzó su primer álbum, Hello my name is… en 2012. En seguida, sacó tres sencillos y realizó dos tours. Su canción Hurricane llegó a ser número uno en el ranking Billboard bubbling under hot 100.

En 2015 tomó un papel en una serie con un distinto público objetivo: Undateable. Sin embargo, esta fue cancelada al año siguiente por bajo rating. En 2016 también se separó de su sello discográfico e intentó seguir su carrera musical de forma independiente. También ha tenido roles secundarios en producciones de Netflix.

La nueva carrera de Bridgit Mendler

El portal noticiero E! News reportó sobre la distinta trayectoria profesional de Bridgit . En una sorprendente publicación de Instagram, mencionaron que la artista se encuentra estudiando en las universidades más prestigiosas del mundo.

Perfil de LinkedIn de Bridgit Mendler. Foto: captura de pantalla

Durante sus años en Buena suerte Charlie, Mendler también recibió una educación universitaria. En 2012 empezó a estudiar la carrera de antropología en la Universidad del Sur de California (USC). También llevó unas clases en la facultad de artes.

En 2018 anunció a sus seguidores que inició un programa de posgrado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Indicó en Twitter que se enfocaría en mejorar las redes sociales.

“Como artista, por años he tenido dificultades con las redes sociales, porque sentía que hay una manera más amorosa y humana de conectarme con mis fanáticos”, detalló en Twitter.

Mendler también se matriculó en Harvard. En 2019 llevó clases en el departamento de leyes. En 2020 empezó sus estudios de doctorado en MIT , en el grupo de Comunicación constructiva y máquinas sociales.