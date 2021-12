Coldplay: conoce su historia, sus integrantes y todo sobre su gira mundial 2022

Coldplay, la reconocida banda británica de rock alternativo, vuelve a los escenarios internacionales con su nueva gira mundial Music of the Spheres programada para el 2022. Este tour tiene como objetivo promocionar su nuevo disco, por lo que dará conciertos en varios países latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia y también Perú. Conoce en esta nota todo sobre Coldplay y su próxima gira mundial, desde su historia hasta su primer concierto en suelo peruano.

Historia de la banda Coldplay

Coldplay surgió cuando Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron en la Universidad de Londres en 1996, luego de un tiempo pensando en conformar una banda lograron consolidar Pectoralz. Poco tiempo después, se incorporó Guy Berryman y Phil Harvey, dos de sus compañeros y para completar el quinteto; entró Will Champion en la percusión.

Con mucho espíritu de emprender artísticamente, la banda comenzó tocando en pequeños bares y clubes de la ciudad. En 1997, con más experiencia, cambiaron el nombre definitivamente a Coldplay. Un año después, la banda lanzó su primer EP titulado “Safety”, el cual fue distribuido como promoción.

Luego de ello firmaron por primera vez con una discográfica, llamada Fierce Panda, con quienes lanzaron el EP “Brothers & Sisters” en 1999, grabado en sólo cuatro días. Esta canción los puso en el mapa musical de su país, ya que varios medios los catalogaron como la banda revelación y una de las más prometedoras del momento.

Coldplay 2000

Pero su éxito mundial no llego hasta el año 2000, cuando publicaron “Parachutes”, su primer álbum. El disco obtuvo una notable acogida en Europa y en Estados Unidos. Su primer sencillo fue el tema “Shiver”, que fue seguido por “Yellow”. Esta canción llegó a estar en el puesto número 4 de las listas británicas. En 2002, Coldplay ganó un Grammy como Mejor Album Alternativo consolidando su carrera artística.

¿Quiénes fundaron a Coldplay?

La conocida banda británica, Coldplay fue fundada e iniciada por Chris Martin y Jonny Buckland en 1996. Posteriormente, se unió Guy Berryman y Phil Harvey, quién se convirtió en el manager de la banda. El último en ingresar fue el percusionista, Will Champion.

¿Quiénes son los integrantes de Coldplay?

Actualmente la banda británica esta conformada por:

Chris Martin: vocalista principal, guitarra rítmica, piano, teclado y armónica.

Jonny Buckland: guitarra principal, voz secundaria, teclado, piano y pandereta.

Will Champion: batería, percusión, voz secundaria, guitarra, piano y teclado.

Guy Berryman: bajo eléctrico y voz secundaria, teclado, mandolina y armónica.

Phil Harvey: director creativo y primer mánager. Reconocido por los otros cuatro miembros como quinto integrante.

¿Por qué lleva el nombre de Coldplay?

La banda liderada por Chris Martin no iba a llamarse así originalmente. Como ya mencionamos, su primer nombre fue Pectoralz. Lo cambiaron porque el dueño de un club necesitaba un nombre para registrarlos como artistas en un evento, y Coldplay fue la primera palabra que se le ocurrió a Will Champion.

Sin embargo, Tim Crompton, un amigo de Chris tenía una banda con el mismo nombre. Cuando estos ya no quisieron usar el nombre más, Martin y los suyos les pidieron si podían quedarse con Coldplay. Cabe resaltar que Los Coldplay originales tomaron el nombre de un libro de poemas llamado Child’s Reflections: Coldplay, de Philip Horky.

Coldplay y su gira mundial 2022

El grupo británico Coldplay anunció su gira mundial Music of the Spheres, cuyo objetivo es promocionar su nuevo disco y difundir iniciativas de sostenibilidad y compromisos medioambientales, ya que, los shows estarán caracterizados por reducir el 50 % de las emisiones de CO2 y utilizar energía renovable para alimentar el escenario.

La gira pasará por Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil. Comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará en Río de Janeiro (Brasil) el 10 de septiembre.

“Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de vosotros. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible”, dijo el grupo británico en un comunicado.

¿En qué países tocará Coldplay el 2022?

Algunos de los paises en donde tocará Coldplay como parte de su gira mundial “Music of the Spheres” son:

Estados Unidos: Washington, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles, Santa Clara, Tampa

México: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey

Costa Rica: San José

Republica Dominicana: Santo Domingo

Brasil: Río de Janeiro

Perú: Lima

Colombia: Bogotá

Chile: Santiago

Argentina: Buenos Aires

Coldplay, gira mundial “Music of the Spheres”. Foto: instagram @coldplay

¿Cuándo es el concierto de Coldplay en Lima el 2022?

La banda británica liderada por Chris Martin brindará un concierto en nuestro país el próximo 20 de septiembre del 2022, como parte de su gira mundial Music of the spheres . El show se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima y contará con la participación especial de Camila Cabello.

Coldplay en Perú 2022. Foto: Teleticket

¿Cuántas veces se presentó Coldplay en Lima y cómo fue?

El primer concierto de Coldplay en el Perú tuvo lugar en el Estadio Nacional el 5 de abril de 2016 como parte de su gira A Head Full of Dreams. Al lugar llegaron más de 40.000 asistentes eufóricos con carteles multicolor, banderas, y que ignoraron la infinita cola donde tuvieron que esperar por horas. Sin embargo, todo valió la pena cuando pudieron ver y escuchar a sus ídolos musicales, y corear algunas de sus canciones más icónicas como “Paradise”, “Viva la vida”, “Adventure of a lifetime”, “The Scientist” o “A Sky Full of Stars”.

Coldplay en Lima 2016. Foto: Joinnus

Además, el concierto cerró de un modo conmovedor, con Chris Martin subiendo a su hijo Moses, entonces de 10 años, al escenario para cantarle “Happy Birthday”. Ahora, los fanáticos esperan que el concierto ya programado para el 2022 logre alcanzar las mismas expectativas.