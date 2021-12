Beyoncé se pronunció sobre la muerte de Vicente Fernández, el ‘rey de las rancheras’

Beyoncé, una de las mayores exponentes femeninas en la industria musical mundial, sorprendió a sus millones de seguidores al decidir pronunciarse sobre el reciente fallecimiento de Vicente Fernández, quien permaneció los últimos días de su vida hospitalizado.

El noble gesto se dio a través de la página web de la multimillonaria Beyonce.com, en la que realizó una publicación para conmemorar a ‘El charro de Huentitán’. En la descripción de la fotografía, escribió: “Vicente Fernández, rest in peace (Descansa en paz)”.

Beyoncé realizó publicación en su página web conmemorando la reciente partida de Vicente Fernández. Foto: Beyoncé/Captura.

La esposa de Jay Z creció en una hacienda en el estado de Texas, y en varias ocasiones demostró ser fanática de artistas latinos, tales como Selena Quintanilla, por lo que no es sorprendente que la superestrella internacional haya escuchado las canciones del cantante mexicano durante su niñez.

PUEDES VER: Vicente Fernández murió a los 81 años tras una falla multiorgánica

El ícono mexicano falleció este domingo 12 de diciembre a los 81 años de edad a causa de una falla multiorgánica. “Fue una condición multiorgánica, una condición de falla multiorgánica donde su sistema hematológico, su sistema cardiovascular, su sistema renal y su sistema pulmonar entraron en un colapso”, reveló Julio Ramos, doctor de Vicente Fernández, para el medio Milenio.

Fans de Beyoncé se pronuncias tras el gesto de la cantante

Después del pronunciamiento de la popular ‘Queen B’, los fans no demoraron en comentar sobre el hecho y criticar a otros artistas latinos que no comentaron la partida del último ‘rey de las rancheras’. Algunos de los comentarios de los cibernautas destacaron la sencillez de Beyoncé.

“Balvin no posteó nada y Beyoncé es más artista que él”, “El que no sepa del Sr. Vicente, que Dios lo tenga en su gloria, no sabe nada de la vida”, “Me imagino que ella escuchaba a Vicente los domingos en su hacienda”, comentaron algunos fans.

Joe Biden comentó la partida de Vicente Fernández

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo llegar sus condolencias a la familia de Vicente Fernández. La máxima autoridad norteamericana se mostró afectado por la partida del ícono mexicano.

El mensaje de Joe Biden para Vicente Fernández. Foto: captura de Twitter