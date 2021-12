Madonna sobre la disculpa de 50 Cent: “Estabas tratando de avergonzarme”

Madonna vuelve a ser tendencia en redes sociales al responder a la reciente disculpa del rapero 50 Cent por los comentarios que hizo sobre ella en las redes sociales. Este conflicto empezó cuando el músico dio comentarios inapropiados en su cuenta de Twitter sobre unas fotos que subió la cantante.

¿Cómo empezó la polémica entra Madonna y 50 Cent?

El mes pasado, Madonna publicó una serie de fotos en Instagram, en las que explicaba que la plataforma había eliminado sus fotos previamente porque mostraban ciertas partes de su cuerpo que, según la red social, va contra las normas.

50 Cent subió una imagen a la misma red, haciendo referencia a lo publicado por la cantante con comentarios machistas sobre la edad y la forma de vestir de la artista.

La cantante respondió: “Supongo que tu nueva carrera está llamando la atención mientras tratas de humillar a los demás. La elección menos elevada que podrías hacer como artista o como adulto. ¡Estás celoso de que no te verás tan bien como yo ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad! "

En un Tweet, ya eliminado, el intérprete de “In da club” se disculpó por sus comentarios y dijo: “Lo lamento, no tuve la intención de herir tus sentimientos. No me beneficio de esto de ninguna manera. Dije lo que pensé cuando vi la foto, en la plataforma donde la había visto. Espero que aceptes mi disculpa “.

¿Cuál fue la última respuesta de Madonna?

Durante el pasado 11 de diciembre, Madonna utilizó su cuenta de Instagram para dar su respuesta final a la disculpa de 50 Cent, llamándolo falso y mentiroso.

“Estabas tratando de avergonzarme. Tu disculpa es falsa, es una m*** y no es válida. No es difícil encontrar imágenes de ti y yo pasando el rato”, afirmó.

Madonna continuó su discurso: “Número dos, una disculpa no es válida si no sabes por qué te estás disculpando. Deberías disculparte por tu comportamiento y comentarios misóginos, sexistas y discriminatorios”.

Finalmente, la ’Reina del pop’ acusó a 50 Cent de “tratar de poner un límite a cuándo las mujeres deberían poder sentirse bien consigo mismas”. Finalizó su testimonio afirmando que perdonaba al rapero y que esperaba que algún día tuviera un mejor punto de vista.