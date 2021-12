Greg Michel vuelve a ver a su hijo por primera vez tras su accidente

¡Finalmente volvieron a verse! El fisicoculturista Greg Michel se mostró feliz en redes sociales al reencontrarse con su hijo, Dominic. Ambos no se reunían desde hace más de un año. Hace tan solo una semana, el modelo belga afirmó en Instagram que la madre del pequeño no le permitía verlo. Esto, por presunta deuda de pensión que aún no habría sido cancelada por el modelo.

Como se recuerda, el belga se cortó el brazo al colgar mal un espejo en el gimnasio que está pronto a inaugurar. Michel reclamó en redes sociales que no pudo contactarse siquiera por llamada con el pequeño cuando estuvo hospitalizado en cuidados intensivos.

Greg Michel no podía ver a su hijo

El deportista emitió un comunicado en redes sociales en el que señaló que su expareja Olenka del Águila no habría dejado que se contacte con Dominic. Señaló que ya había saldado la deuda que tenía con la madre de su hijo por pensión de alimentos antes de sufrir su accidente.

“He solicitado muchas veces que se cumpla mi derecho de visita, tal cual está estipulado en la acta de conciliación”, escribió el belga. Detalló también que no ha podido ver a su hijo por un año entero.

“Hoy en día, estoy en la ciudad de Tarapoto compartiendo con familiares de mi menor hijo, pero tampoco recibo una llamada. Sin embargo, se me dio 10 meses de prisión preventiva con privación de libertad por tener devengados de pensión alimenticia, lo cual ha sido cancelado en su totalidad antes de mi accidente (...)”, señaló.

El reencuentro de Greg Michel y Dominic

Greg Michel y Dominic pudieron verse finalmente el sábado 11 de diciembre en Tarapoto. El fisicoculturista hizo la visita junto con Lu González, su actual pareja.

Michel mostró imágenes de varias actividades que realizó con su niño, incluyendo divertirse en la piscina junto a otros niños. También se les vio sentados en el césped junto al gimnasio.

“Una bendición más del señor, te amo, hijo mío” , escribió el fisicoculturista como descripción del video. En el clip se ve a Dominic acariciando la mano derecha de su padre.

“¿No la puedes mover?”, le pregunta el pequeño.