Magaly Medina responde a Jefferson Farfán por demanda: “Que lo haya ampayado no es difamación”

Magaly Medina se enfrenta en un nuevo conflicto legal contra un futbolista. Esta vez fue Jefferson Farfán quien la denunció por emitir un reportaje con imágenes de fiestas que realizó en Miraflores sin previo consentimiento en el año 2019.

El alegato del futbolista acusa a la conductora de invadir su privacidad, ya que para obtener dichas imágenes el programa utilizó drones, pues el evento se realizó en el piso 17 de un edificio. Esto motivó al Poder Judicial a iniciar una investigación por difamación.

La figura de ATV no pudo evitar pronunciarse sobre la demanda y le envió una fuerte respuesta al seleccionado nacional, quien en aquel año mantuvo una relación con Yahaira Plasencia.

¿Qué dijo Magaly Medina a Jefferson Farfán?

Magaly Medina analizó el tema de su demanda el último jueves 9 de diciembre en su programa de espectáculos y se comunicó con un especialista que indicó cuáles podrían ser los pasos a seguir para la conductora.

Sin embargo, la esposa de Alfredo Zambrano evidenció incomodidad porque el pedido del deportista recibió el respaldo de las autoridades y sugirió que le han dado un trato especial.

“A todos hay que medir con la misma vara. ¿Cuál es el privilegio de ser Jefferson Farfán? El hecho de ser un jugador icónico de Alianza Lima lo hace superior hacia los ojos de la justicia . Él es un ser humano común y corriente. El hecho de que no le guste que le haya ‘ampayado’ cuando él comenzó a salir nuevamente con Yahaira Plasencia no es algo para llevarlo al Poder Judicial porque eso no es difamación, ni invasión a la privacidad”, acotó.

Magaly Medina niega haber usado drones en ampay a Jefferson Farfán

Jefferson Farfán acusó a Magaly Medina de haber utilizado drones para obtener imágenes de sus fiestas. Sin embargo, la figura de televisión negó dicha información.

“Él dice que nosotros invadimos su privacidad con un drone, ¿pero cuál drone? Quiero que me lo demuestre, porque con manzanitas ya le hemos explicado que ese drone no existe”, aseguró.