Miss Teen Model Perú: conoce a las 31 candidatas que compiten hoy por la corona

Este jueves 9 de diciembre se realizará la final del Miss Teen Model Perú, dirigido por la empresaria Marina Mora, ex Miss Perú y directora del prestigioso certamen de belleza. El evento se realizará a partir de las 7:00 p.m. en el centro cultural Ricardo Palma, ubicado en Av. Larco 770 – Miraflores.

El Miss Teen Model Perú es el concurso de belleza juvenil de mayor expectativa y distinción en las adolescentes de todo el Perú, está dirigido a señoritas de 13 a 19 años . Este certamen es considerado la primera plataforma de formación y posicionamiento de las modelos y reinas de belleza élites con proyección internacional como Luciana Fuster, Janet Leyva, Ivanna Yturbe, Andrea Luján, entre otras talentosas señoritas.

Las candidatas se han preparado de manera muy disciplinada y constante estos últimos meses con profesores de Marina Mora Escuela, donde llevan cursos de pasarelas, porte y postura, fotopose, maquillaje, baile, oratoria y otras especialidades que son de utilidad para su desarrollo profesional y personal.

La ganadora representará a Perú en la final del Miss Teen Model Internacional 2022, si no se hará acreedora de la corona de plata valorizada en 5000 dólares, además de juegos de joyas completo para su ajuar de reina, vales de prendas de vestir de los auspiciadores, así como ropa de baño, una beca integral en la reconocida academia de modelaje y la oportunidad de viajar por todo el país junto a Marina Mora representando al Perú.

La gala final será presentada por la reconocida Modelo y Tv Host, Georgette Cárdenas y contará con la presencia en el jurado de: Pierinna Patiño, Top Model of the World 2020 y Miss Teen Model Perú 2012; Diana Rengifo, Miss Model of the World 2019 y Coach de Pasarela; Dr. Jesús Ochoa, Gerente General de Multident; Dr. Jorge Hidalgo, Director del Centro de Cirugía Estética Juvencia, entre otros empresarios y figuras ligados al mundo de la belleza.