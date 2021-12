Dalia Durán se defiende tras acusación de despido arbitrario: “Es una maldad”

La cubana Dalia Duran figura, pero esta vez no por sus logros personales, sino porque la persona que trabajó durante un tiempo en su hogar la denunció de no pagarle su liquidación por tiempo de servicio.

Es así que dio la cara al diario El popular, a quienes les brindó una entrevista para aclarar el hecho acontecido. Al consultarle sobre su respuesta a la denuncia, aseguró que “todo es totalmente falso, considero que es una maldad de ella, quien sabe más que nadie mi realidad, que me vio luchar para salir adelante en los peores momentos de mi vida”.

Cuando le preguntaron a Dalia Durán si es que, de verdad, le debe dinero a la trabajadora, afirmó: “No le debo ni un sol, le pagué hasta el último centavo de lo que trabajó ayudándome con mis hijos. Me sorprende porque todo se terminó bien. No sé quién la aconsejó luego para que me ataque”.

Asimismo, detalló por qué no le debe la liquidación: “Quiero aclarar que nunca firmamos un contrato, porque ella no quería, para que no le descuente lo del seguro social y otros temas de ley. Ella piensa que por mi trabajo en televisión gano millonadas. Andrés no me paga un sueldo, lo que hace es ayudarme por todo lo que sucedió en mi vida, eternamente agradecida”.

Además, aprovechó en dejar claro que el padre de sus hijos no le pasa ninguna pensión a sus hijos: “Todos saben que él se encuentra recluido en un penal de Lima, ¿cómo me puede enviar algo? Yo sola mantengo a mis hijos, me saco la mugre para que nos les falte para comer”. En ese sentido, Dalia Durán aseguró que mantiene a su familia con el apoyo de Andrés Hurtado, pero no tiene nada fijo para el próximo año.

De esa forma, el conductor aún no ha conversado con ella, pero “de todas maneras lo haré apenas nos encontremos. El es mi jefe y merece una explicación”.

Dalia Durán recordó lo vivido con John Kelvin tras acusación de Andrea Luna

La modelo Dalia Durán se solidarizó con la actriz Andrea Luna tras confesar el tiempo de chantaje emocional y violencia psicológica que vivió al lado de su expareja Pietro Sibille.

En ese sentido, la cubana le aconsejó que dé parte a las autoridades respectivas: “Si tiene pruebas, claro que sí. Recordemos que aquí las leyes no son drásticas y, si no llevas las pruebas suficientes, no te hacen caso. Toda denuncia tiene que estar bien sustentada para poder tener justicia y que se frene la violencia”.

Dalia Durán alista su debut como cantante

La cubana Dalia Durán no deja de sorprender a sus seguidores, luego del episodio de violencia que le hizo pasar su expareja, el cantante John Kelvin.

En esta oportunidad, la modelo está preparándose al máximo para lanzarse como cantante y debutar en el mundo de la música. Para eso, se ha rodeado de personas preparadas que la puedan asesorar de la mejor forma.