Jennifer Lawrence tras trabajar con Ariana Grande: “Lo que ella hace me resulta tan diferente”

Jennifer Lawrence sorprendió al revelar ser fan de Ariana Grande. La actriz se mostró muy agradecida con la intérprete de “Dangerous woman” por darle la oportunidad de trabajar a su lado en la película Don’t look up. Además, detalló que sintió muy impactada con la joven, ya que ambas tienen profesiones distintas.

“Creo que me impactó aún más estar cerca de Ariana Grande. Es que nuestro mundo no suele mezclarse con el de los músicos y lo que hace ella me resulta tan diferente” , expresó la actriz en entrevista para Entertainmet Tonight.

Además, contó que le gustaría lanzar su propio material discográfico y bromeó al señalar que espera contar con el apoyo de la cantante. “Ariana y yo sonamos de forma parecida, incluso diría que yo sueno mejor. Pronto se me ocurrirá algo, ya lo verán”, dijo entre risas la estrella de Los juegos del hambre.

Meryl Streep es la mejor actriz, asegura Lawrence

Luego de expresar su emoción por haber trabajado junto a Ariana Grande, la joven destacó la carrera actoral de Meryl Streep. “La mejor actriz de la historia. A ver, Meryl Streep es la mejor actriz que ha vivido nunca y cuando la ves en persona te das cuenta en seguida de eso. No hay duda”, indicó para el programa.

Jennifer Lawrence prefiere no hablar de su embarazo

La estrella de cine ha dejado en claro que no desea que su embarazo sea tema de conversación para la prensa ni las redes sociales. A puertas de estrenarse su nueva película Don’t look up en Netflix, Jennifer Lawrence se animó en declarar sobre su estado de gestación. “Cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad por el resto de sus vidas tanto como pueda. No quiero que nadie se sienta bienvenido a su existencia. Y siento que eso comienza con no incluirlos en esta parte de mi trabajo”, precisó.