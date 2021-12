Aitana y Nicki Nicole se unieron para lanzar el tema llamado “Formentera”

Las famosas cantantes Aitana y Nicki Nicole colaboran juntas en el tema “Formentera”. El 2 de diciembre se estrenó el videoclip en la plataforma de YouTube, el cual cuenta con más de 2 millones de reproducciones. Asimismo, las artistas presentaron una canción pegajosa de ritmo pop electrónico.

Ante el nuevo tema musical, la cantante argentina Nicki Nicole no se ha pronunciado en sus redes sociales. En el caso de Aitana, la artista española solo dejó una imagen de las dos en sus historias de Instagram. “Formentera” está bajo la producción de Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Además, el proyecto musical se compuso por Aitana Ocaña, Nicki Nicole, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Tom Norris fue el encargado de mezclar y masterizar la canción.

Las cantantes Aitana y Nicki Nicole presentaron “Formentera”, un nuevo tema pegajoso de ritmo pop electrónico. Foto: Captura/ Instagram

Cuáles fueron las reacciones de los fanáticos

Tanto los seguidores de Aitana como de Nicki Nicole no dudaron en dejar diversos mensajes, en la plataforma de YouTube, ante la colaboración de las dos famosas cantantes.

“Linda canción, dará mucho qué hablar. Éxitos, bellas chicas”, “Qué canción más bonita”, “Aitana no deja de sorprendernos es increíble”, “Esta canción lo tiene todo para ser un hit, pegadiza, movida y con la presencia de dos grandes como son Aitana y Nicki Nicole”, “Aitana no mintió cuando dijo que era una de sus mejores canciones. Increíble canción, no puedo dejar de escuchar”, fueron algunos de los comentarios.

Nicki Nicole dio concierto en el Teatro Gran Rex

A través de sus redes sociales, la cantante argentina Nicki Nicole se mostró emocionada por estar en el escenario del Teatro Gran Rex. “Gracias, Cordoba y Rosario por estos increíbles días que me hicieron pasar. Hoy nos vemos en el Gran Rex que están completamente agotados. Los amo #Partedemitour”, escribió.