Vanessa López sobre denuncia de Carlos Barraza: “Yo nunca le he hecho maltrato físico”

No le perdona nada. El cantante de salsa Carlos ‘Tomate’ Barraza declaró para las cámaras de Magaly Medina tras conocerse que está denunciando a su ex pareja Vanessa López por violencia psicológica hacia él y su primera hija.

Por ello, aseguró: “Voy a defenderme, una persona se tiene que hacer responsable por las cosas que habla, yo no puedo andar por el mundo difamando, mellando y no va a pasar nada, eso está mal”. Asimismo, contó que su primogénita sufre de bullying en su colegio por todo lo que ambos personajes se han dicho en televisión nacional.

La empresaria Vanessa López negó todo lo dicho por el artista para el mismo programa y aseveró: “Yo muchísimas veces he consolado y he tranquilizado a *** por las cosas que su papá ha hecho, él no me puede venir a decir a mí ahorita que yo le causo un daño cuando yo a esta niña la he querido un montón, yo la he adorado, *** me decía a mí mamá. Si las cosas se fueron de control y ya no se supieron manejar, es por parte de los dos, mi hijo y su hija no tienen nada que ver aquí”.

Por otro lado, la modelo indicó que devolverá la demanda, pero esta vez por agresiones físicas: “Todas las cosas que dije en televisión fue una discusión de los dos, y eso seguro le debe afectar a su hija y también le afecta a mi hijo, a los dos. Con la diferencia de que yo a su hija, yo nunca le he hecho un maltrato físico y él sí (en referencia a su primer hijo)”.

Magaly Medina aconseja a Vanessa López y Carlos Barraza ir a terapia

La conductora de televisión Magaly Medina comentó los nuevos enfrentamientos que tienen Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López a causa de la denuncia que puso el cantante por violencia psicológica hacía él y su primera hija.

En ese sentido, la periodista afirmó: “Estos dos necesitan terapia urgente porque ‘Tomate’ tenía la misma actitud con la mamá de Gaela, Danuska Zapata. Es decir, entra siempre en un círculo vicioso porque para tener este tipo de broncas y enfrentamientos se necesitan dos”.

Carlos ‘Tomate’ Barraza no le pasará pensión completa a su hija

La influencer Vanessa López mostró conversaciones que tuvo con el padre de su menor hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza, al exigirle que le pase el monto de su pensión y él se negó.

El cantante aseguraba que mientras la modelo viajó a Estados Unidos por 15 días, él estuvo al cuidado de su pequeña e invirtió un monto que no estaba en sus gastos mensuales y, por ende, no le pasará la pensión completa.