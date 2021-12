Josetty Hurtado se defiende de críticas por su disfraz del Comic Con: “Me tienen harta”

Josetty Hurtado acudió este último sábado 4 de diciembre a la convención de Comics más grande del mundo: el Comic Con LA, en Los Ángeles, California. La influencer y maquillista asistió al súper evento caracterizada como la Mujer Maravilla, un traje que muchos adoraron, pero que ocasionó ciertas dudas en otros usuarios.

Algunos de ellos preguntaron en la caja de comentarios de un video publicado por la influencer si estaba embarazada, debido a la figura que se le marcaba a Josetty luego de ponerse el traje. La modelo se limitaba a contestar muy tajantemente a las preguntas, hasta que decidió responder con más detalle a uno de ellos.

”Me dan risa, les sigo la corriente. La gente habla tonterías, dicen cualquier cosa, que si estoy embarazada, que si estoy gorda, que si me inyecté las piernas porque son muy musculosas”, comenzó escribiendo la modelo.

Acto seguido, procedió a explicar el por qué de la figura que se le veía y que a muchos causaba intriga.

“La cintura de este traje no forma bien, me queda grande en la cintura y se hace como una bolsa, pero hey, me pagan muy bien haciendo lo que hago. Igual en cualquiera de mis formas, gorda, flaca, musculosa, como sea yo soy la que escribe mi fabuloso destino”, finalizó la influencer.

Luego de unas horas, ya desde los exteriores del evento, la modelo grabó un video manifestándose respecto a los comentarios vertidos en su cuenta de Instagram.

“El outfit me queda grande”, se le escuchaba decir a Hurtado mientras mostraba el atuendo. “La gente habla tonterías, me tienen harta”, enfatizó.

Usuarios respaldan palabras de Josetty Hurtado

Muchos de los seguidores de la influencer peruana, resaltaron su belleza y el traje que utilizó para el Comic Con 2021. Asimismo, aplaudieron la forma en la que esta se expresó tras recibir comentarios sobre su cuerpo por parte de otros internautas.

“Así se habla bella, te admiramos“, “Qué sincera y directa. ¡Top!”, “Lo más importante es hasta dónde has llegado Josetty, bien por ti”, manifestaban los seguidores de la modelo.