Claudia Serpa tras ser eliminada de El artista del año: “Gracias por ponerme en este escenario”

Claudia Serpa, quien el algún momento de la competencia fue elogiada por el jurado, se convirtió en la nueva eliminada de El artista del año el último sábado 4 de diciembre tras no superar en votos a Yahaira Plasencia y César Vega. La joven no pudo ocultar su tristeza y rompió en llanto al saber que dejaría la competencia.

La modelo fue consolada por sus compañeras Estrella Torres, Ruby Palomino y Yahaira Plasencia. Y a pesar del dolor que le causaba abandonar el reality, Claudia Serpa mostró su gratitud hacia Gisela Valcárcel por haberle dado la oportunidad de pisar su programa.

“Gracias por la oportunidad, gracias por ponerme aquí en este escenario. En verdad era un sueño estar aquí y de mostrarle a la gente todo el esfuerzo que le estoy dando. Gracias a todos, al jurado y que gane quien tenga que ganar”, así se despidió Serpa.

Claudia Serpa y su emoción por estar en El artista del año

A mediados de noviembre, Claudia Serpa contó que se sentía feliz por participar en El artista del año.

“Estar en este escenario es emocionante, te lo juro, nunca había pisado un escenario tan imponente como este. De verdad que me causó mucha emoción que llegué hasta las lágrimas, y es por mi trabajo y esfuerzo que vengo haciendo de años. No solamente en este momento, sino de años que vengo trabajando. Yo no he tenido padrino, invierto en mi carrera, siempre me he enfocado en todo lo que gano invertirlo en mi carrera”, dijo a Trome.

Claudia Serpa fue la sorpresa de la segunda gala de El artista del año, ya que se llevó los mejores comentarios del jurado. Foto: Claudia Serpa/Instagram.

Claudia Serpa y su dura crítica a Estrella Torres

Claudia Serpa arremetió contra Estrella Torres por enviar a sentencia, en galas pasadas, a Ruby Palomino.

“Ruby fue la única que la apoyó en el versus y Estrella le dio una puñalada por la espalda. Sabemos que es una competencia, pero creo que habrá bronca entre ellas porque fue una traición lo que hizo Estrella”, dijo en un comunicado.