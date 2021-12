Andrés Wiese publica peculiar mensaje en redes: “Quien disfruta humillar revela su miseria”

Estos últimos días el nombre Andrés Wiese volvió a saltar en las portadas de diferentes medios, luego de que el actor Pietro Sibille sorprendió a sus miles de seguidores al realizar una publicación en su cuenta de Instagram donde no solo tildó al popular ‘Ricolás’ de “mal actor” e insultarlo, sino que también llamó “infiel” a su expareja Andrea Luna cuando aún mantenían una relación. Sin embargo, horas más tarde decidió borrar el polémico post.

“Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el i**l ese de Andrés Wiese (Ni siquiera es buen actor). Punto, buenas noches”, escribió Pietro a altas horas de la noche del jueves 2 de diciembre.

El actor Pietro Sibille remeció las redes tras su última publicación en redes sociales. Foto: Pietro Sibille/Instagram.

A pesar de todos los comentarios que generaron estas declaraciones, Wiese no dijo nada al respecto. Cuando fue consultado en el programa Amor y fuego, el actor de Al fondo hay sitio solo atinó a decir: “Es un tema de ellos dos”. Este domingo 5 de diciembre subió un storie a sus redes donde se leía este mensaje:

Andrés Wiese publicó un peculiar mensaje en sus redes sociales. Foto: Andrés Wiese/Instagram.

“Quien disfruta humillar para demostrar su poder, revela su miseria” , publicó Andrés generando intriga a sus más de un millón de seguidores, pues el contexto actual se presta a la interpretación.

Andrea Luna afirmó que Pietro Sibille la amenazaba para no terminar la relación

Tras el mensaje que publicó el intérprete del mártir José Olaya en la serie Los otros libertadores, Pietro Sibille, quien aseguró que su expareja Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese cuando mantenían una relación. Sin embargo, la modelo y actriz no se quedó callada y también publicó al respecto en sus redes sociales.

Andrea Luna cuestiona el ejemplo que da Pietro Sibille a los jóvenes. Foto: Andrea Luna/Instagram

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, dijo la actriz de Princesas en su respuesta a su expareja de siete años.

Andrea Luna y Andrés Wiese fueron captados besándose

En agosto de este año, el programa Magaly TV, la firme reveló el ampay donde se veía a los actores Andrea Luna y Andrés Wiese en una situación amorosa.

Sin embargo, más tarde Luna posteó en sus redes aclarando la situación. “Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, escribió.