Esto es guerra: Tepha Loza cae al piso tras intentar darle un tortazo en la cara a Luciana Fuster

Tepha Loza sufrió una peligrosa caída en el set de Esto es guerra en la última edición del viernes 3 de diciembre. Los guerreros participaban del reto tortazo en la cara y era momento de que se enfrente la modelo con Luciana Fuster; sin embargo, la influencer no pudo completar el juego y terminó en el piso.

Los concursantes de ambos equipos del reality participaron en una ronda de preguntas en el programa y el reto tuvo como ganador al equipo de los combatientes. El castigo para los guerreros era recibir un tortazo en la cara, pero muchos del equipo amarillo no estaban dispuestos a que su rostro esté lleno de chantilly.

Loza tenía la misión de embarrar la cara de la locutora de radio, pero esta llevó su cuerpo hacia atrás y la modelo no pudo alcanzar su rostro, por lo que intentó seguirla para cumplir con el castigo. La influencer no se dio cuenta que en el piso había chantilly y terminó resbalando. Por suerte, el hecho no pasó a mayores y pudo levantarse sin problemas.

Gian Piero Díaz enfrenta a Johanna por decir que prefiere a Carlos Carlín

Johanna San Miguel fue sorprendida cuando Gian Piero Díaz pidió explicaciones a su compañera porque se mostró feliz con el posible ingreso de Carlos Carlín como conductor del programa. “Me acabo de acordar de que dijo que no podría tener mejor dupla que Carlos Carlín... Se estaba planteando la posibilidad de que Carlín sea mi reemplazo en el 2022 y tú, sin asco, pensando que yo no estaba viendo En boca de todos. Es más, le dije a mi mamá que prenda la grabadora. Por eso tengo mi respuesta clara”.

María Pía regresó a conducir Esto es guerra tras ausencia de Gian Piero Díaz

La conductora Johanna San Miguel presentó sola Esto es guerra ante la ausencia de Gian Piero Díaz; sin embargo, la producción tenía preparada una sorpresa. En esta ocasión, María Pía Copello reemplazó al presentador de televisión, aunque San Miguel se mostró un poco incómoda con la presencia de la cantante.