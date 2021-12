Andrea Luna agradece muestras de apoyo: “¿Prefieren vernos en un cajón para recién creernos?”

Muchas personas le han demostrado su respaldo a Andrea Luna luego de que acuse a Pietro Sibille de maltrato físico y psicológico. Incluso, algunas figuras del medio artístico como la actrices Daniela Camaiora y Natalia Salas se solidarizaron con ella. En una reciente publicación, la exmodelo agradeció esas muestras de apoyo.

También aprovechó la atención de sus seguidores para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres que son víctimas de violencia y que aún no pueden alzar su voz contra su agresor.

“Gracias por tantas muestras de apoyo, confío que quedará de ejemplo para que mujeres que siguen callando abusos levanten su voz. El callar es darle más poder al abusador. Si pasas por una situación similar es momento de que digas alto fue suficiente. Tú no podrás conmigo”, inicia.

“Cuídanos y respétanos. Físicamente estamos en desventaja, pero unidas somos poderosas e imparables. Y para los incrédulos... ¿Prefieren vernos en un cajón para recién creernos? Les mando un abrazo largo con todo mi corazón”, finaliza el nuevo pronunciamiento de Andrea Luna.

Andrea Luna agradece muestras de apoyo. Foto: captura Instagram

Actrices la respaldan

Algunas actrices se solidarizaron con Andrea Luna por hacer público que vivió hechos de violencia durante los siete años de relación que mantuvo con Pietro Sibille.

“¡Fortaleza la tuya Andrea! ¡Ahora comienza una nueva vida más feliz y más tranquila! ¡Te mando besos y abrazos!”, escribió la actriz Daniela Camaiora.

Por su parte, Natalia Salas fue más directa al mencionar que habría sido testigo de las declaraciones de Andrea Luna. “Te abrazo cholita. Y te felicito por tu valentía: ¡por fin! Te conozco, he estado contigo. He estado ahí”, le dijo.

Tiene pruebas de violencia

Andrea Luna reveló que tiene pruebas de la violencia que habría ejercido Pietro Sibille cuando ambos convivían. Aseguró que sus familiares y amigos más cercanos saben acerca del caso.

“Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, sostuvo.

Canales de ayuda en casos de violencia contra la mujer

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).