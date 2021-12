Vanessa López acusa a Carlos Barraza de denunciarla: “Cuando me dejarás en paz”

No dan tregua. La influencer Vanessa López vuelve a enfrentarse con el salsero Carlos Barraza por problemas con su hija. La expareja del cantante mostró, a través de su cuenta oficial de Instagram, conversaciones de WhatsApp en las que no llegan a ningún acuerdo respecto a la mensualidad que el artista debe pasarle a su pequeña.

La empresaria acaba de llegar de un viaje de 15 días que hizo a Estados Unidos, donde aprovechó en comprarle ropa y zapatos de verano a su menor. En las conversaciones se ve que le reclama al padre de su pequeña que le envíe la mensualidad completa, incluido el monto que gastó en las cosas de su hija, además de la mensualidad de natación.

El líder de la agrupación musical Los Barraza afirma que cuidó a su segunda hija durante el viaje de su madre y, por ende, solo le pasará la mitad de los gastos. Sin hacerse problemas, le respondió que si no estaba de acuerdo con el deposito que le hizo, que presente su denuncia ante un juez y lo arreglarán de esa forma.

La emprendedora envió tres mensajes en sus historias indicando que “cuando dejó de ver a mi hija más de un mes dejé de generar ingresos, ya que estaba más al cuidado de ella que de mi negocio y él con sus eventos...”. Finalmente, mostró su indignación al darse con la sorpresa que en su salida del país, Carlos Barraza la denunció por maltrato psicológico a él y su primogénita.

En el screenshot donde evidencia la denuncia, Vanessa López asegura: “Encima regreso de mi viaje y me envía una demanda por supuesto maltrato psicológico hacía él y su hija. ¡Cuándo me dejará en paz! Denuncien cuando estén a tiempo de hacerlo, mujeres, no cometan el mismo error que yo cometí”.

Vanessa López reveló que Carlos Barraza la maltrataba cuando estuvo embarazada

La empresaria Vanessa López conversó con las cámaras de Amor y fuego para revelar los momentos más duros de su embarazo, los cuales pasó con el padre de su hija, Carlos Barraza.

En ese sentido, afirmó: “Lo que pasa es que yo estaba muy cegada en ese momento, también cuando regresé con él (Carlos Barraza) estaba embarazada, estaba con muchas cosas. Prácticamente, cuando estaba embarazada, ni siquiera dormía con él, me iba al cuarto de mi hijo en el otro piso para no dormir a su lado y en plena pandemia venía y me tiraba un táper como si fuera un animal”.

Vanessa López negó que Carlos Barraza consuma drogas

Las peleas entre Vanessa López y Carlos Barraza son de nunca acabar. Cada vez, se dicen peores cosas y no llegan a ningún acuerdo para el bienestar de su menor hija. En una de esas declaraciones acusó al salsero de consumir drogas.

Sin embargo, tuvo que retirar dicha afirmación porque el cantante la cuestionó y hasta se hizo un examen toxicológico para el programa Andrea, en donde desmintió cualquier tipo de sustancia tóxica en su organismo.