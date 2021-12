Bad Bunny, Taylor Swift y BTS lideran ranking de artistas más escuchados en 2021, según Spotify

A pocas semanas de acabar el 2021, Spotify dio a conocer el nombre de los artistas que fueron los más escuchados en esa plataforma musical de streaming a nivel mundial, razón por la cual, el ‘Conejo malo’, Bad Bunny, se posicionó como el primero en liderar el ranking, siendo el único cantante latino en conseguir esta hazaña durante varios años consecutivos.

En segundo lugar se ubicó la cantautora estadounidense Taylor Swift, quien publicó recientemente su álbum Red, que no es más que una versión actualizada de su álbum titulado con ese mismo nombre.

Los que no se quedaron atrás fueron los integrantes de la agrupación de k-pop BTS, quienes tuvieron un gran apogeo durante el 2021 gracias a su sencillo “Butter”.

En tanto, Drake ocupó la cuarta posición. Dicho artista lanzó su álbum Certified lover boy en septiembre de este año. Finalmente, Justin Bieber cierra el top cinco de Spotify, en el que destaca su álbum Justice, así como la colaboración con otras celebridades.

Top 50: otros artistas latinos aparecen en el ranking

J Balvin (7)

Rauw Alejandro (12)

Myke Towers (18)

Ozuna (25)

Anuel AA (32)

Maluma (33)

Jhay Cortez (37)

Daddy Yankee (39)

Las canciones más escuchadas en el mundo

Por su parte, entre las canciones más reproducidas en Spotify destacaron “Drivers license” de Olivia Rodrigo, el cual obtuvo más de 1.100 millones de oyentes.

En esa línea, le siguen “MONTERO” (Call me by your name) de Lil Nas X. En el tercer lugar se ubica posición se ubicó “STAY”, una colaboración entre Kid LAROI y Justin Bieber. Mientras que “Good 4 u” de Olivia Rodrigo y “Levitating” (con DaBaby) de Dua Lipa obtuvieron el cuarto y quinto lugar, respectivamente.