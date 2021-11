Ethel Pozo a Rodrigo Cuba tras divorcio de Melissa Paredes: “Le deseo la mejor suerte del mundo”

En la última edición de América hoy, de este martes 30 de noviembre, Janet Barboza habló sobre las imágenes del ‘Gato’ Cuba junto a una mujer durante una reunión realizada en su departamento. Luego de ver el ampay difundido por Magaly Medina, Ethel Pozo le deseó lo mejor al futbolista.

“Es un hombre soltero, ella también, a mí me va a dar mucha pena comentar este tema porque los he conocido a ambos como pareja y todo el Perú lo sabe. Entonces, me es difícil verlos separados y para mí fue ahorita. Le deseo la mejor suerte del mundo a Rodrigo Cuba y con Melissa sigo siendo amiga y está muy bien”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

De inmediato, Mariella Zanetti manifestó que nadie debe guardar luto: “De verdad, me da mucho gusto que él esté rehaciendo su vida y Melissa también por otro lado. (...) Oye, nadie tiene por qué guardarte luto”.

Ampay del futbolista con misteriosa mujer

Magaly Medina publicó un video de Cuba en su programa del último lunes 29 de noviembre. En las imágenes se ve al futbolista en una fiesta organizada en el departamento donde vivía con Melissa Paredes. Durante la fiesta, el deportista y la misteriosa mujer se dieron varios besos en diferentes ocasiones. Además, el deportista se divirtió y bailó con sus demás invitados hasta las tres de la madrugada.

Rodrigo Cuba firmó divorcio con Melissa Paredes

El futuro integrante de Sport Boys y Melissa Paredes se acercaron a una notaría para firmar los documentos restantes para dar punto final a su divorcio. Rodrigo Cuba asistió a la citación junto a su papá y a su hermano. Al momento de retirarse del lugar, el deportista dio unas palabras para el programa de Amor y fuego y confirmó que está oficialmente separado de la actriz.