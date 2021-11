Andrea San Martín tras no poder asistir a la graduación de su hija: “Odio este virus”

Andrea San Martín se mostró muy triste al contar en redes sociales que no pudo asistir a la graduación de inicial de su primera hija. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo detalló la razón por la que no fue al evento junto a su pareja Sebastián Lizarzaburu, ya que él sí pudo acompañar a la menor.

“Tiene su especie de graduación con su salón hoy y solo podía ir un papá. Hicimos sorteo y perdí. Odio este virus” , escribió en una de las historias de la plataforma al evidenciar su pena por perderse este momento tan importante.

Por otro lado, el ex chico reality compartió una fotografía de su pequeña junto a una descripción: “Mi princesa graduada. Ya no es ninguna ‘peque’, pero sí seguirá siendo mi ‘peque’. Y así acabó inicial y empieza primaria. No lo puedo creer. El próximo año arranca la primera súper etapa escolar”.

Andrea San Martín se mostró triste por no ir a la graduación de su hija. Foto: Andrea San Martín/Instagram

Sebastián Lizarzaburu festeja el inicio de una nueva etapa escolar de su pequeña. Foto: Sebastián Lizarzaburu/Instagram

Juan Víctor Sánchez revela que modelo no deja ver a su hija

El empresario anunció en redes sociales que la presentadora de televisión no le permite ver a la menor, aunque tenga un régimen de visitas que le daba licencia para verla con externamiento.

“Hoy fui por mi ‘gorda’ por cuarta vez de acuerdo a régimen. A pesar de que el régimen dice ‘con externamiento’, acepté ingresar y estar bajo las cámaras de vigilancia con mascarilla y encerrado; sin embargo, ahora se me solicita una prueba COVID-19, ya que ayer estuve en un restobar. Ahora, qué conveniente regresar de un viaje internacional y poder verla al día siguiente sin objeción de nadie en más de una oportunidad. Qué conveniente y la balanza se sigue inclinando hacía un lado”, detalló.

Juan Victor Sánchez considera que le ponen excusas para ver a su hija. Foto: Instagram/Juan Victor Sánchez

Abogado de Andrea San Martín analiza abandonar el caso contra Juan Víctor

Wilmer Arica, quien representa a la modelo en el proceso judicial contra Juan Víctor, aseguró que es “desgastante” llevar el caso y más cuando los medios de comunicación se han ensañado con Andrea San Martín. “Estoy evaluando conversar con mi patrocinada y dejar de ejercer su defensa legal”, apuntó.