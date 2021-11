Magaly Medina asegura que Melissa Klug envió indirectas a Samahara Lobatón por reconciliación

Madre e hija vuelven a tener discrepancias. La popular Melissa Klug parece no estar de acuerdo con la última decisión de su hija con Abel Lobatón, Samahara Lobatón, quien retomó su relación con el padre de su primogénita, Jonathan Horna, de acuerdo a las declaraciones de Magaly Medina. Eso se dejaría entrever, según la presentadora, por las publicaciones que puso la modelo en sus redes sociales.

La conductora de Magaly TV, la firme mostró dos imágenes que Melissa Klug publicó en sus historias de Instagram que para ella tendrían un mensaje subliminal. La primera foto decía: “Señales de que no es para ti: tus inseguridades salen a relucir constantemente, no sientes la seguridad de poder hablar las cosas sin que la otra persona se enfade, te dice unas cosas, pero hace otras, justifica todas sus acciones con excusas. No hay equilibrio en las ganas, siempre sientes que eres tú quién da más, quien de verdad le pone ganas”.

La segunda historia tenía el siguiente consejo: “Su interés es intermitente. Sientes que solo te busca cuando no le queda otra opción. No lo sientes real. Apenas te preguntas sobre ti, sobre tus cosas. Te ronda la sensación de que si desapareces de su vida, le daría igual. La situación está con tanta incertidumbre que solo te causa ansiedad. La persona que sea para ti lo hará sencillo, tendrá ganas y te transmitirá seguridad y paz”.

Samahara Lobatón oficializa su regreso con Youna

En una publicación en su Instagram oficial, Jonathan Horna, más conocido como Youna, confirmó su reconciliación con Samahara Lobatón, la madre de su hija, después de protagonizar una pelea en la que ambos acabaron denunciándose.

Además, hicieron un enlace en vivo desde Vichayito y mostraron lo felices que se encontraban al haber decidido darse una nueva oportunidad para el bienestar de ellos y su menor.

Melissa Klug felicita a Samahara Lobatón por su cumpleaños

La empresaria Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, felicitó a su segunda hija por su cumpleaños con un cariñoso saludo a través de sus historias de Instagram.

La fotografía tenía una canción de fondo y llevaba en su leyenda: “Feliz cumpleaños a mi princesa, que Dios te llene de mucha sabiduría y salud para que siempre guíes y protejas a tu mayor tesoro, mi Xixi, y que siempre pero siempre sean muy felices. Las amo con mi vida”.