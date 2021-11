Jamilah Dahabreh aparece en Expo Feria Dubái, le llueven a críticas y Promperú se pronuncia

Jamilah Dahabreh se encuentra en medio de la polémica a raíz de su aparición como representante de Perú en la Expo Feria Dubái. Luego de que asistir al evento internacional y exhibir las prendas de ropa de su colección Munay, inspirada en telares peruanos, la modelo se convirtió en blanco de duras criticas. Así lo dio a conocer el programa de espectáculos Magaly TV, la firme el martes 23 de noviembre.

Reconocidos diseñadores peruanos, como Meche Correa y Jorge Salinas se mostraron sorprendidos e indignados por lo ocurrido y exigieron que se dé una explicación sobre por qué se eligió a la influencer como figura de nuestro país en la mencionada feria. Ante ello, el espacio de Magaly Medina se contactó con el jefe de comunicaciones de Promperú, Víctor Urquiaga, para que diera los descargos correspondientes.

Foto: Jamila Dahabreh/Composición

¿Qué dijo Promperú sobre Jamilah Dahabreh en Expo Feria Dubái?

Ante la ola de críticas, Víctor Urquiaga habló acerca de la participación de Jamilah Dahabreh en Expo Feria Perú; sin embargo, no fue claro en sus declaraciones.

“Lo único que podemos decir es que ella es una persona que llegó, y si se identifica como peruana, recorre el pabellón como tantas personas, pero no hay un nexo propiamente comercial”, acotó. “Hasta donde hemos visto, la señora Jamila no está, porque no hay en este momento esas ruedas de negocio en Dubái”, añadió.

Magaly Medina cuestiona a representante de Promperú