Magaly Medina elogia a ‘Sir Winston’, novio de Sheyla Rojas: “Muy educado, de modales muy finos”

La conductora Magaly Medina conoció a ‘Sir Winston’, el misterioso novio de Sheyla Rojas, en una reunión que se llevó a cabo el sábado 20 de noviembre. Allí también estuvieron presentes su esposo Alfredo Zambrano, el español Antonio Pavón y su novia, Joi Sánchez. Todos acudieron a la plaza de toros en Lima. Durante su programa Magaly TV, la firme, la presentadora reveló más detalles sobre el encuentro.

Pese a que en el pasado lanzó duras críticas contra Sheyla Rojas y cuestionaba a ‘Sir Winston’ por ocultar su identidad en las redes sociales, en esta ocasión, Magaly Medina elogió al novio de la modelo. Confirmó que no es agricultor, como se especulaba en los medios, y mencionó que el empresario mexicano llegó al país para continuar con sus negocios.

“Él llegó el fin de semana a Lima y mi esposo me lo presentó el día sábado que estuvimos en un evento público. Lo que él me contó es que no le gusta aparecer en fotos ni videos... no estoy autorizaba para contar la naturaleza de sus negocios. Me pareció un señor muy educado, de modales muy finos, de una conversación agradable, una persona sencilla”, expresó la conductora.

Magaly Medina y Sheyla Rojas: su primera foto juntas

Magaly Medina y Sheyla Rojas se vieron las caras por primera vez en Lima. A través de Instagram, la ex chica reality y la conductora compartieron su primera foto juntas en una celebración. Incluso, la modelo visitó la casa de la presentadora de Magaly TV, la firme.

Magaly Medina invitó a Sheyla Rojas, Antonio Pavón y a su prometido a su casa. Foto: Sheyla Rojas/ Instagram, Magaly Medina/ Instagram.

¿‘Sir Winston’ estuvo vinculado al narcotráfico?