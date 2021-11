Cristian Zuárez dedica emotivo mensaje a Laura Bozzo tras suspensión de su orden de captura

Laura Bozzo confirmó que la orden de captura en su contra fue suspendida de manera definitiva a través de un breve comunicado en Twitter, el 22 de noviembre. Luego de hacer pública esta información, la polémica presentadora recibió el apoyo de amigos, seguidores y, además, del de su expareja Cristian Zuárez. Por medio de Instagram, el cantante le dedicó un emotivo mensaje en el que aplaudió su fortaleza en los últimos meses.

“Toda mujer tiene una guerrera en el alma ...Una guerrera que lucha por concretar sueños, que avanza con firmeza, que no se deja vencer por las adversidades y que no se rinde jamás; una mujer que cae y se levanta, que no le teme a nada, que ansía, que ama y ríe, que sufre y llora, que se apasiona, que reconoce cuando se equivoca, que se tiene así misma y a Dios, que lucha por ser mejor cada día, que no se esconde, ni huye jamás. Esa eres tú, Laura”, escribió.

Asimismo, Cristian Zuárez aprovechó para confesarle a Laura Bozzo que desea volver a verla en la pantalla chica. “Felicitaciones y espero pronto vuelvas a la televisión. Fuerza” , expresó.

Cristian Zuárez dedica sentido mensaje a Laura Bozzo. Foto: Cristian Zuárez/ Instagram

PUEDES VER: Laura Bozzo confirma que la orden de captura en su contra fue suspendida definitivamente

Como se recuerda, Laura Bozzo tenía una orden de captura en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada que le imputó la Fiscalía General de la República de México (FGR).

Laura Bozzo agradece mensaje de Christian Zuárez

Tras leer las emotivas palabras de Cristian Zuárez en Instagram, Laura Bozzo decidió agradecerle por el apoyo que le dio desde que empezó a tener problemas con la justicia en México.

“Cuando uno pasa por lo peor ahí se da cuenta de quién te quiere y quién no”, manifestó. “Bendiciones para ti y Adriana (Amiel), les deseo lo mejor” , añadió.

Laura Bozzo agradece apoyo a Cristian Zuárez. Foto: Laura Bozzo/ Instagram

Suspenden orden de captura contra la conductora peruana

El lunes 22 de noviembre, Laura Bozzo sostuvo que se suspendió definitivamente la orden de captura que pesaba en su contra. Según detalló, se acercó al juzgado para realizar un pago y finalizar así el trámite.

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez. Me apersoné al juzgado y se pagó lo solicitado. Muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Durán y su equipo”.