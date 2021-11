Alfredo Zambrano responde a Giuliana Rengifo: “Quiere dañar a mi esposa Magaly Medina”

Desde que empezó su relación con Magaly Medina en 2008, Alfredo Zambrano se ha mantenido alejado de las cámaras, ya que el personaje público es su esposa. Sin embargo, el conocido notario decidió romper su confort del hermetismo y salió a hablar en una entrevista sobre un tema en particular que involucra a Giuliana Rengifo, quien aseguró que mantuvo una relación de mes y medio con Zambrano hace seis años.

La conductora de Magaly TV, la firme y Alfredo Zambrano hablaron con Día D para responder a las reveladoras declaraciones de la cantante de cumbia que hizo en Amor y fuego el pasado 16 de noviembre.

“Yo, por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella estoy metido a mi matrimonio al 100% , lo demás es lo que le toca cuando una persona es soltera no hace daño a nadie”, dijo el notario.

Asimismo, Alfredo Zambrano cree que las declaraciones de Giuliana Rengifo son para dañar a Magaly Medina.

“Yo no soy una persona pública aquí, a la que quieren dañar es a ella, a mi esposa. Aún no entiendo muchas cosas, como cuando son del espectáculo que tienen que tomar algo que fue de años anteriores y lo vuelven a repetir. Yo no me dedico a eso”, añadió.

Alfredo Zambrano minimiza salidas con Giuliana Rengifo

Alfredo Zambrano no fue claro al momento de responder si mantuvo o no una relación con Giuliana Rengifo. Sin embargo, explicó que durante su separación de 9 meses con Magaly Medina, él tenía el derecho de rehacer su vida.

“Yo en ese momento era soltero, podía salir, podía viajar, pero nada especial… Vuelvo a insistir en lo mismo, por respeto a mi esposa: desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio al 100%”, comentó.

Giuliana Rengifo advierte a Alfredo Zambrano

Antes de que se emitiera la entrevista de Magaly Medina y Alfredo Zambrano en Día D, Giuliana Rengifo señaló que saldría con pruebas si el notario negaba haber mantenido una relación con él.

“Si me niega, yo me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga. Más les vale que ni me mencionen y digan que son felices. (...) Tengo testigos y mi palabra”, dijo a Trome.