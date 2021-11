Yahaira Plasencia deja mensaje reflexivo en sus redes sociales: “Nunca dejaré de soñar”

La cantante salsera Yahaira Plasencia, quien es participante de El arista del año, recibió diversos halagos de Gisela Valcárcel en la segunda gala, por destacar tanto en el canto, baile y actuación. Luego de presentarse en el reality, la artista peruana no dudó en dejar un emotivo mensaje sobre su carrera musical y su participación en el programa.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dejó un extenso mensaje donde mencionó que se esforzará para lograr todo lo que se propone.

“Fue una semana muy complicada, sobre todo en mi estado anímico, cometí muchos errores que me han pasado factura; sin embargo, soy artista y la función debe continuar. Nunca dejaré de soñar, me seguiré esforzando para lograr todo lo que me propongo, por mi familia, mis fans y por todos los que confían en mí”, se lee en su reciente post.

Luego, la intérprete de “Cobarde” agradeció a las personas que han estado con ella en las buenas y en las malas, e indicó que se esforzará más en el reality El artista del año.

“Gracias a todos los que me quieren y me siguen, fue su apoyo el que hizo que, a pesar de todo, pueda salir y dar todo de mí en esta gala. A partir de hoy prometo no defraudarlos, dejaré los nervios y los problemas de lado, y me enfocaré únicamente en dar lo mejor de Yahaira Plasencia”, añadió.

Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia sobre críticas a Elías Montalvo: Cuando te juzgan tanto no sabes cómo actuar

La cantante Yahaira Plasencia no dudó en aconsejar a Elías Montalvo y le dijo que se debe enfocar en demostrar su talento en la pista de baile de El artista del año.

“Elías, lo quiero un montón, él lo sabe. Que siga adelante, que no se rinda. Sé que es difícil cuando te llega todo muy rápido, el cargamontón, las críticas, cuando te juzgan tanto a veces uno no sabe cómo actuar. Yo he estado internada, con depresión y he querido dejar todo, pero gracias a Dios y mi familia pude salir de eso”, sostuvo.

Yahaira Plasencia se defiende tras su debut en El artista del año: “No me afectan los comentarios”

Luego de recibir diversos comentarios negativos por su participación en El artista del año, Yahaira Plasencia aseguró que estaba dando lo mejor de sí.

“Mis ensayos están super bien y estoy cómoda con lo que me ha tocado cantar y bailar, es un pop. Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire. Pero este sábado será diferente”, dijo la cantante.