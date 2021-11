Rodrigo González sobre Alfredo Benavides: Pedir prisión preventiva es porque está bastante embarrado

Alfredo Benavides está pasando por un momento muy complicado con la justicia, ya que la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el cómico por el supuesto delito de lavado de activos. Tras revelarse la noticia, Rodrigo González comentó sobre la situación del actor en su programa Amor y fuego, el último viernes 19 de noviembre.

“Esto no se ha filtrado, pero para haber llegado al nivel de pedir prisión preventiva para Alfredo Benavides y tres años; es decir, que debe estar bastante embarrado, ¿no? (...) No, no está sentenciado, pero eso es lo que ha pedido la Fiscalía que lo acusa de lavado de activos”, aseveró el presentador.

Luego de las declaraciones del conductor, Gigi Mitre expresó. “Pero qué raro. Esto sí que no me lo veía venir. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, por lo pronto a ver si la libra de la prisión preventiva, porque tienen que analizar si cumple los requisitos para la prisión preventiva”.

Rodrigo González dio lectura al pedido de la Fiscalía

Luego de que Rodrigo González leyera el pedido de la Fiscalía contra Alfredo Benavides, detalló que Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho, y la esposa de Jorge Benavides estarían implicados en dicho caso. “Alfredo Benavides podría acabar en prisión por pertenecer a presunta organización criminal dedicada a lavar activos, por vínculos con Carlos Burgos Horna”, señaló.

¿Por qué se acusa a Alfredo Benavides?

De acuerdo a la Fiscalía en la audiencia pública, difundida por Justicia TV, un testigo protegido hizo referencia a las presuntas actividades criminales de Alfredo Benavides. “Tengo conocimiento que el señor Carlos Burgos había adquirido varias propiedades a nombre de Alfredo Benavides tales como la ubicada en la comunidad campesina de Sumbilca, en Huaral, en la que adquirió 500 hectáreas con el señor Yangali de la Peña, dinero que en su totalidad fue proporcionado por el señor Carlos Burgos por la suma de un millón de soles”, contó.