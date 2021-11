Cathy Saenz y Adrián Zela son captados bailando juntos en evento en Máncora

El día de hoy, 20 de noviembre, los seguidores de Instarándula le enviaron videos, que luego Samuel Suárez compartió en sus redes sociales, en donde se logra ver a Cathy Sáenz, mejor conocida como ‘la Mamacha’, bailando junto al futbolista Adrián Zela en el hotel Selina de Máncora.

La exconductora de Mujeres al mando se encuentra fuera del ojo público y las pantallas de televisión ya hace un buen tiempo, debido a que a finales del 2019 y durante el 2020, la exproductora de Esto es guerra se vio envuelta en una ola de críticas que la llevaron a pasar por un mal momento.

El bouquet de Ana Siucho y las clases de producción televisiva

El problema se desencadenó cuando Cathy Sáenz le pidió a Ana Siucho el bouquet durante su boda con el futbolista Edison Flores. Frente a ello, referentes de la farándula peruana como Rodrigo González, Andrea Llosa y Magaly Medina no dudaron en pronunciarse. Cathy Sáenz no aguantó la forma en cómo se expresaron, en especial la de ‘Peluchín’, y por ello decidió amenazar al conductor de Amor y fuego de denunciarlo por “incitar violencia en su contra”.

Luego de ese duro capítulo, Saénz empezó a dictar clases de producción de televisión, donde un reportero de Magaly TV se infiltró y descubrió que la mencionada criticaba su extrabajo en el magazine de Latina. Sin embargo, la exfigura de Latina no esperó que el programa de ATV grabe sus declaraciones y las difunda en televisión nacional.

Magaly Medina mostró en sus programa unas opiniones de Cathy Sáenz sobre las nuevas conductoras de Mujeres al mando. Foto: captura ATV

“En el programa, por ejemplo, donde yo trabajaba, Mujeres al mando, actualmente no está cumpliendo con todos los requisitos, porque no hay muchos vínculos ahí (...) Tampoco se llevan mal, tampoco son hermanas, no son primas. Es como que los vínculos están medio flojos”, expresó. Ante ello, Magaly Medina expresó, “Ella es bien malagradecida, porque después que Mujeres al mando la puso como conductora, ahora en sus clases critica a ese programa”, señaló la popular ‘Urraca’.

La calma después de la tormenta

Después de más de un año fuera de la televisión, Cathy Saénz parece haber logrado olvidar todo esos episodios negativos y ahora está concentrada en viajar como lo ha demostrado en sus redes sociales, publicando diversos post en diferentes países como Argentina y Cuba. Asimismo, se le ve enfocada en el arte del clown. “Y es verdad, soy un payaso… Pero, ¿qué le voy a hacer?, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser” , comentó en su última publicación de Instagram.

Cathy Sáenz enfocada en el clown y deja atrás todos los episodios negativos en su vida. Foto: Cathy Sáenz/Instagram.

Ahora último, se la vio en Máncora relajándose y tomando sol junto a un grupo de amigos. Sin embargo, lo que sorprendió es que una seguidora del canal de Samuel Suárez, Instarándula, la vio bailando en el hotel Selina durante un evento junto al exseleccionado nacional de fútbol, Adrián Zela.