Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina: “No tengo por qué temerle”

No se queda callada. Giuliana Rengifo se muestra más firme que nunca y sigue aclarando más detalles de la desconocida relación que tuvo con el abogado Alfredo Zambrano, quien actualmente es pareja de la conductora Magaly Medina. Es así que la cantante de cumbia realizó más declaraciones respecto al tema en mención desde Madrid, donde se encuentra por estos días.

En un primer momento, Giuliana reveló que le tenía mucho miedo a Magaly Medina, pero decidió afrontarlo y contar toda su verdad porque comprendió que no ha hecho nada malo, como le dijo Rodrigo González. En ese sentido, aclaró: “Lo que pasa es que la señora destruye todo siempre, pero me armé de valor porque soy una artista y una mujer intachable, jamás fui amante de nadie”. ” Me di cuenta de que no tengo por qué temerle, (la) respeto sí, porque las dos somos madres y mujeres. No pierdo nada diciendo la verdad ”, añadió.

Al consultarle porque ya no será invitada al programa Magaly TV, la firme, Giuliana Rengifo declaró que se le presentarán otras oportunidades. “Si una puerta se cierra, otras se abren, así es este negocio”, sostuvo. Asimismo, aseveró que no tiene miedo de contar la verdad. “Nada que ver, (Magaly) no es el cuco ni el fantasma”, refirió respecto al supuesto miedo que tuvo en un inicio, al no decir nada de la relación de un mes y medio que mantuvo con el notario.

En tanto, la comunicadora Magaly Medina ha enviado varias indirectas durante esta semana para la cantante; sin embargo, Giuliana Rengifo guardó distancia de ello: “Que esté tranquila y viva su vida. Además, lo que no fue en su año no le hace daño”. De esa forma, dijo que no entiende por qué lo hace, debido a que no considera que hizo algo malo.

Giuliana Rengifo asegura que conoció a Gianluca Lapadula

La exintegrante de Alma bella, Giuliana Rengifo, sorprendió al publicar una imagen junto al jugador de fútbol Gianluca Lapadula, con quien se encontró en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Giuliana conversó con el diario El popular sobre dicho encuentro. “Es un tipazo, de verdad, un chico lindo y bastante sencillo, saluda a todos, es cordial con la gente”, comentó.

Giuliana Rengifo aclaró que tuvo una relación con Alfredo Zambrano

Luego de mantener la noticia en reserva, la cantante de cumbia Giuliana Rengifo aclaró que tuvo una relación corta con el notario Alfredo Zambrano. De acuerdo a sus propias declaraciones, el romance duró mes y medio.

La confesión causó mucho revuelo en los diversos programas de espectáculos y una de las que salió a hablar fue Janet Barboza, quien es conocida por no llevarse con Magaly Medina, actual pareja del abogado. Dijo que mientras Magaly lloraba por él, Giuliana estaba en la piscina de su casa de lo más tranquila.