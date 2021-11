Taylor Swift: la radio más popular de EE. UU. solo pasará los álbumes regrabados de la artista

Taylor Swift se mantiene como tema de discusión para la prensa a nivel mundial. Esta vez, la cantante es el centro de atención al aliarse con iHeartRadio, el propietario de cientos de estaciones de radio en Estados Unidos.

“Los oyentes han hecho saber que están ansiosos por escuchar la versión de Taylor de cada pista. Estamos encantados de proporcionar una plataforma para compartirlos con ellos, así como las historias detrás de las canciones de la propia Taylor”, afirmó uno de los representantes de la estación radial.

Taylor Swift en iHeartRadio

Durante el último miércoles 17 de noviembre, la empresa comunicó que, debido a la demanda popular, solo emitirá canciones de sus álbumes regrabados en el futuro. Esto debido a que iHeartRadio se ha planteado reemplazar los primeros seis discos de Swift a medida que se lance cada nueva versión.

“Siempre que Taylor vuelve a grabar una pista nueva, reemplazamos inmediatamente las versiones anteriores. Nuestras estaciones siempre ofrecerán canciones que los artistas estén ansiosos por compartir y los fanáticos quieran escuchar“, dijo Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia, en un comunicado.

Hasta ahora, esto incluye dos grabaciones: Red (Taylor’s version) y Fearless (Taylor’s version). Ambos álbumes son producto del proceso de regrabación que la artista ha anunciado para sus seis álbumes de estudio. Estas nuevas versiones constituyen el intento de la artista por tomar el control de su catálogo después de que Scooter Braun compró y luego vendió los derechos de las grabaciones maestras.

Taylor Swift estrena el videoclip oficial de “I bet you think about me”

El último 15 de noviembre, Taylor Swift estrenó el esperado videoclip para la canción “I bet you think about me” a través de la plataforma de YouTube. La dirección del corto estuvo a cargo de Blake Lively. Además, participaron Swift y Miles Teller como protagonistas. El tema es una de las nueve canciones nuevas de From the vault, las cuales fueron agregadas en esta inédita versión.