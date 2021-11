Yahaira Plasencia recibe consejo de Sergio George: “Tiene que trabajar en la afinación”

Yahaira Plasencia sorprendió a todos con su presentación en El artista del año e incluso se llevó los mejores comentarios de los jurados del reality. Ante ello, Sergio George se enlazó en vivo con América hoy, este miércoles 17 de noviembre, para dar su apreciación y enviar algunos consejos a la salsera, en los que resaltó que debe trabajar en la afinación para las siguientes galas.

Luego de ver un pequeño clip del performance de la cantante en el programa de Gisela Valcárcel, el productor discográfico envió recomendaciones. “Muy bien, tiene que trabajar un poco más lo que es la afinación. Cantar y bailar, la afinación y la respiración, también le he dicho de estas cosas por teléfono. Todavía falta un poco más de trabajo en eso, pero va muy bien. No es fácil”, manifestó.

La salsera, en su primera presentación de El artista del año, el último sábado 13 de noviembre, entonó y bailó al ritmo de “Bichota”, de Karol G, y terminó con el tema criollo “Estoy enamorada de mi país”.

Yahaira Plasencia asegura que no mantiene comunicación con Jefferson Farfán

La intérprete de “Cobarde” sorprendió a los conductores de América hoy al contar que no mantiene ningún vínculo amical con Jefferson Farfán. “No tengo ningún tipo de amistad con él, hace muchísimo tiempo, hace un año, nada que ver”, reveló. Además, le consultaron si existe una posible reconciliación con el deportista. Al respecto, Yahaira Plasencia mencionó: “Ese tema está cerradísimo”.

Claudia Serpa le responde a Yahaira Plasencia

Durante el estreno de El artista del año, los competidores tuvieron que elegir a cuál de sus compañeros enviar a sentencia. Yahaira Plasencia asombró al votar contra Claudia Serpa indicando que no vio el show completo como lo pide el formato del programa. Tras ello, la actriz cómica respondió. “Me sorprendí con su sentencia y sus comentarios, porque hay que tener un poco de criterio antes de opinar. Me tocó cantar una balada, y le pregunto a Yahaira: ¿En una balada se puede bailar? Hay que tener un poco más de criterio al sentenciar. Creo que debió votar y quedarse callada. Quizás me ve como una rival potente”, contó.