Daniela Darcourt fue sorprendida por N’Klabe en su show en vivo

¡No lo podía creer! Daniela Darcourt ofreció un espectacular concierto este último fin de semana sin contar que recibiría una sorpresa en vivo de N’Klabe. La agrupación conformada por Felo, Roberto y Ura fue la gran sorpresa internacional del show que significa el retorno oficial a los conciertos en vivo de la entrenadora de La voz Perú.

Al promediar las 9.30 p. m., en su primer show del Parque de la Exposición, Daniela Darcourt anunció con un acertijo musical a los ‘Chicos lindos de la salsa’, quienes uno a uno hicieron su aparición en la tarima con su gran éxito “A punto de estallar”, que compartieron vocalmente con la cantante peruana.

Tras el estallido del público que abarrotó el anfiteatro limeño, Daniela dio la bienvenida a los cantantes que llegaron de sorpresa a nuestro país. Acto seguido, interpretaron “Probabilidad de Amor”.

N’Klabe participó también en la segunda noche de concierto de Daniela Darcourt, quien agradeció muy emocionada la presencia de Felo, Roberto y Ura, quienes correspondieron con estas palabras: “Un aplauso para Daniela Darcourt! Estamos muy felices de estar con ustedes... Gracias Perú!”

Cabe mencionar que el trío boricua acaba de lanzar su nuevo single “Devuélveme”, el cual viene causando sensación en Puerto Rico.

A fines de noviembre, N’Klabe se presentará en el Puerto Rico Salsa Bash, donde Daniela Darcourt será su invitada especial, según se mencionó en un comunicado.

Daniela Darcourt recibe halagos del bailarín de Melissa Paredes

Anthony Aranda, quien fue ampayado con Melissa Paredes por las cámaras de Magaly Medina, ahora trabaja con Daniela Darcourt. El bailarín utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video junto a la intérprete de “Señor mentira” y le envió un mensaje de agradecimiento por su amistad.

“Diré que estoy completamente orgulloso de que esto haya pasado en Perú, @danieladarcourtoficial, mami te respeto, te admiro y valoro mucho la loca amistad que tenemos, estoy muy orgulloso de ti”, escribió.

Daniela Darcourt responde a críticas por trabajar con Anthony Aranda

La salsera se pronunció luego de ser cuestionada por reafirmar la participación del bailarín en una de sus presentaciones.

“Este show yo no lo he planeado ayer. Mis bailarines no están desde ayer ni desde hace una semana, los tengo desde hace casi dos meses y medio ensayando, trabajando, montando coreografías para este espectáculo. De la puerta de la chamba para afuera es su vida personal”, indicó en entrevista para radio La zona.