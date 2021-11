Luciana Fuster denuncia que es perseguida por auto tras ampay con Patricio Parodi

Luciana Fuster y Patricio Parodi se encuentran en boca de todos debido a que se han convertido en los protagonistas del nuevo ampay de Magaly TV, la firme. Tras la difusión de estas imágenes, en las que se ve a los integrantes de Esto es guerra besándose apasionadamente en una fiesta, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que es perseguida por un auto.

De acuerdo a lo mencionado por la influencer, el vehículo estuvo pendiente de todos sus movimientos desde que se encontraba en las instalaciones de radio Onda Cero, donde se desempeña como conductora del programa Asu, qué tarde. “Ayer (15 de noviembre) este carro me estuvo persiguiendo toda la tarde, desde la radio hasta casi la puerta de mi casa. Habían más de dos personas dentro”, manifestó.

Luciana Fuster

Luciana Fuster

PUEDES VER: Christian Domínguez cree que Patricio Parodi y Luciana Fuster se enamoraron en La academia

Luciana Fuster se mostró muy preocupada ante esta situación, sobre todo ante la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. “Podría ser prensa, que me parece una locura... ¿Es acoso o reglaje? La verdad me pone muy nerviosa porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles, etc. y pueden causar un accidente”, aseveró.

Ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster

En el nuevo ampay de Magaly TV, la firme, Luciana Fuster y Patricio Parodi aparecen dándose un apasionado beso en medio de una fiesta.

Este suceso sorprendió a los fans de los integrantes de Esto es guerra, sobre todo porque ambos habían negado que un romance entre ellos.

Bloque HTML de muestra

¿Qué dijo Flavia Laos sobre presunto romance de Luciana y Parodi?

Tras enterarse que los competidores de EEG habrían estado muy cercanos, Flavia Laos dejó claro que no estaría de acuerdo con un romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster.

“Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”, señaló. “Él la jalaba a la radio, la jalaba al canal, sería raro que de la nada nazca algo, si te gusta alguien como que le echas lente hace tiempo. Me lo recontra negó, me dijo que nada que ver, que no hay forma”, añadió la actriz.