¿Quién es Greg Michel, el chico reality que lucha por su vida tras accidente en Tarapoto?

Greg Michel, un conocido personaje de farándula local que destacó por haber participado en el desaparecido reality Combate, está atravesando un duro momento tras quedar en coma a causa de un accidente en su gimnasio en Tarapoto. El lamentable hecho ocurrió el último lunes 15 de noviembre y el modelo fue trasladado de emergencia al hospital de la localidad. Su estado es de gravedad. Así lo dio a conocer Sebastián Lizarzaburu a través de sus historias de Instagram.

“Uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias, por lo que perdió mucha sangre. Tuvieron que hacerle como un bypass, y el corazón no soportó, Ahorita está en coma, en estado crítico”, contó la pareja de Andrea San Martín.

Ante esta noticia, muchos seguidores de Greg Michel le han enviado muestras de solidaridad en sus redes para su pronta recuperación. En esta nota te contamos más sobre este modelo belga que llegó a nuestro país para quedarse.

¿Quién es Greg Michel?

Greg Michel se volvió conocido cuando en 2015 pisó por primera vez el set de Combate, reality que en aquella época era conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. No obstante, su participación en el espacio de ATV se vio opacada por la denuncia de su expareja Susan Vega por agresión. Pero eso no fue todo: el modelo belga también contaba con dos requisitorias en Estados Unidos por alcohol, drogas y acoso.

Durante su permanencia en Combate, él se enamoró de Olenka del Águila, quien también fue parte del programa, y tuvieron un hijo en 2016, pero al poco tiempo terminaron su relación.

Greg Michel y su paso por El valor de la verdad

En 2019, Greg Michel también fue parte de El valor de la verdad. El modelo se sentó en el sillón rojo, pero lamentablemente se fue con las manos vacías al fallar en la pregunta 12.

“¿Te fue infiel tu pareja con Fabio Agostini?”, preguntó Beto Ortiz, a lo que Greg Michel respondió negativamente, pero luego cambió a una afirmativa. El polígrafo lo determinó como falso.

“Siento que sí me fue infiel, pese a que ya no estaba conmigo. Estábamos separados pero seguíamos conversando”, explicó aquella vez.

Greg Michel y la vez que se molestó con Latina por invitar a Nicola Porcella

Greg Michel arremetió contra Latina y El valor de la verdad por haber invitado en 2019 a Nicola Porcella para que hablara de la supuesta agresión contra Angie Arizaga. En ese entonces, para el deportista belga, el canal solo quería limpiar la imagen del exintegrante de Esto es guerra.

“Ese chico ya perdió toda credibilidad delante de la gente en casa. No lo puedo etiquetar, me bloqueo por decirle sus verdades. Mientras ese señorito salía diciendo que yo lucraba con mentiras, el tiempo me dio la razón. Semejante alucinado… Qué pena que el 2 sea la pantalla y que lo limpie”, comentó.

El día que Greg Michel pidió perdón a los peruanos

A inicios de noviembre de 2019, Greg Michel causó controversia y la indignación de los peruanos al posar totalmente desnudo y cubrir su parte íntima con un gorro que tenía el logo del escudo de nuestro país. Tras la ola de críticas, el modelo se pronunció y pidió disculpas a todos los que ofendió.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera a todos los peruanos. Subí una foto que creí que sería divertida, pero no tuve en cuenta que se trataba de un tema tan delicado para ustedes por ser una gorra que lleva los colores del Perú. No lo hice con ningún afán de ofender ni burlarme”, escribió en sus historias de Instagram.

Greg Michel detenido en Tarapoto

Una de las últimas polémicas de Greg Michel fue su detención en Tarapoto por no cumplir con la pensión alimenticia de su hijo, fruto de la relación que mantuvo con Olenka del Águila.

“Que se prepare (a su expareja) porque me voy a quedar en Tarapoto y pediré la custodia de mi hijo. Es una violencia psicológica que está viviendo mi hijo porque le prohíben ver y hablar con su papá”, dijo el ex chico reality a Amor y fuego.

¿Cuál es la actual situación de Greg Michel?

Hasta el momento, lo que se sabe es que Greg Michel tuvo que ser inducido al coma por la gravedad de sus heridas y golpes. Sebastián Lizarzaburu ha pedido a todos sus seguidores que ayuden económicamente, ya que el belga no cuenta con un seguro en nuestro país.

La última publicación de Greg Michel en Instagram

El último post de Greg Michel en Instagram es del 2 de octubre. En la imagen se pudo observar al modelo descansado en una hamaca disfrutando del paisaje de Tarapoto. “Goza la vida antes que te goce”, fue el mensaje que escribió.

¿Cómo ayudar a Greg Michel?

Yape: 995152834

Número de cuenta BCP soles:

550-39278755-0-43

CCI: 002-55013927875504323

Cuenta a nombre de Diego Alonso Salinas Arévalo.

Número de cuenta BBVA soles:

0011-0310-0200758663

CCI 011-310-000200758663-05

Remesa: 011-0-310-05-0200758663

Cuenta a nombre de José Luis Salinas Rojas.