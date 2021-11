Giovanna Valcárcel revela que Patricio Parodi exigió que Flavia Laos y Luciana Fuster trabajen juntas

El ampay entre Patricio Parodi y Luciana Fuster ha provocado que diferentes programas de farándula tocaran el tema, ya que esto compromete a las exparejas de ambos, Flavia Laos e Ignacio Baladán. Durante la emisión de este martes 16 de noviembre de Mujeres al mando, Giovanna Valcárcel hizo una revelación que dejó sorprendidos a todos en el set.

Como se sabe, Patricio Parodi y Luciana Fuster tienen un programa radial. Sin embargo, antes del ingreso del modelo, este puso como condición que contrataran a Flavia Laos (cuando aún eran pareja) para que también acompañara en la locución a él y a Fuster, quien en ese tiempo ya tenía un espacio en la emisora.

“Yo te voy a contar un poco cómo fue. El mundo de los locutores es chiquito y por más que estemos en la competencia, todos nos enteramos. A él lo llamen porque el Bunker (programa radial) se empezó con Nicola Porcella y Rafael Cardozo. Luego estaba Mathías Brivio, y cuando sale, llaman a Patricio, y él dijo ‘Ok, yo vengo, pero tiene que entrar Flavia (Laos)’. Luciana ya tenía un programa ahí , pero igual era como: ‘somos patas y hacemos un programa juvenil...’”, contó Giovanna Valcárcel.

Asimismo, la conductora de Mujeres al mando aclaró que en ese tiempo Patricio Parodi tenía una sólida relación con Flavia Laos. “En ese momento no pasaba nada porque eran muy amigas, aunque sinceramente uno nunca sabe” , añadió.

Rodrigo González crítica a Luciana Fuster por supuesta relación con Patricio Parodi

Rodrigo González lanzó duros comentarios contra Luciana Fuster por su acercamiento a Patricio Parodi y no respetar los códigos de amistad con Flavia Laos.

“Volarle el novio a tu amiga o meterte con el ex de tu amiga no son cosas que pasan, son cosas que decides hacer porque tú puedes optar por pedalear para la izquierda y no mirar eso, pero si tú sigues ahí, sabes a qué vas a llegar, sabes las consecuencias de eso y vas y buscas, encuentras. Entonces no son cosas que pasan”, dijo el conductor de Amor y fuego el pasado 24 de setiembre.

Flavia Laos sobre Luciana Fuster tras negar romance con Parodi: “Hay que creerle”

A mediados de setiembre, Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron captados al interior de un auto. Ante esto, Flavia Laos se pronunció sobre las especulaciones de un romance entre su expareja y la modelo.

“Hay que respetar... como cuando me vincularon con Ignacio. Yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque ha estado con ella. Espero lo mismo de ella. (…) Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, dijo la influencer a Amor y fuego.